Глава Астраханской области поздравил победителей кадрового конкурса «Губернаторский резерв»
В Астрахани состоялось торжественное закрытие регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв». Из 150 финалистов экспертная комиссия выбрала 50 победителей. В церемонии награждения приняли участие врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и лётчик-космонавт, Герой России Юрий Лончаков.
«Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения регионы, где проходили аналогичные проекты, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области», — подчеркнул он.
Руководитель региона Игорь Бабушкин главным результатом конкурса считает то, что он помог выявить неравнодушных к проблемам региона людей, увидеть профессионалов своего дела, стремящихся к росту и готовых развивать Астраханскую область.
Обращаясь к победителям конкурса, глава региона отметил, что это только начало нового этапа совместной работы.
«Мне тоже пришлось за короткие сроки вникнуть во все проблемы Астраханской области и предложить решения. Очень надеюсь, что в будущем нам предстоит общий труд на благо региона», — подчеркнул врио губернатора Игорь Бабушкин.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поблагодарил руководителя области Игоря Бабушкина за проявленную инициативу в реализации проекта в Астрахани, отметив его готовность поддержать «честный, открытый отбор», и подчеркнув, что «без этой заинтересованности и этого внимания было бы невозможно провести такой конкурс на региональном уровне».
В завершение церемонии награждения врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин пообщался с победителями конкурса. Он отметил, что на финальном этапе были определены перспективные кандидаты на руководящие должности. В ближайшее время пройдут собеседования более чем с 20 победителями конкурса, а сам проект «Губернаторский резерв» станет в регионе традиционным.
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