Глава Астраханской области поздравил победителей кадрового конкурса «Губернаторский резерв»



В Астрахани состоялось торжественное закрытие регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв». Из 150 финалистов экспертная комиссия выбрала 50 победителей. В церемонии награждения приняли участие врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и лётчик-космонавт, Герой России Юрий Лончаков.

Подводя итоги конкурса, руководитель области Игорь Бабушкин отметил, что заявки на участие подали 7793 человека.

«Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения регионы, где проходили аналогичные проекты, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области», — подчеркнул он.

Руководитель региона Игорь Бабушкин главным результатом конкурса считает то, что он помог выявить неравнодушных к проблемам региона людей, увидеть профессионалов своего дела, стремящихся к росту и готовых развивать Астраханскую область.

Обращаясь к победителям конкурса, глава региона отметил, что это только начало нового этапа совместной работы.

«Мне тоже пришлось за короткие сроки вникнуть во все проблемы Астраханской области и предложить решения. Очень надеюсь, что в будущем нам предстоит общий труд на благо региона», — подчеркнул врио губернатора Игорь Бабушкин.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поблагодарил руководителя области Игоря Бабушкина за проявленную инициативу в реализации проекта в Астрахани, отметив его готовность поддержать «честный, открытый отбор», и подчеркнув, что «без этой заинтересованности и этого внимания было бы невозможно провести такой конкурс на региональном уровне».

В завершение церемонии награждения врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин пообщался с победителями конкурса. Он отметил, что на финальном этапе были определены перспективные кандидаты на руководящие должности. В ближайшее время пройдут собеседования более чем с 20 победителями конкурса, а сам проект «Губернаторский резерв» станет в регионе традиционным.