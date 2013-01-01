Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе



Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин в Москве обсудил с руководителем госкомпании «ДОМ.РФ» Александром Плутником пути решения проблем обманутых дольщиков, а с руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максимом Ликсутовым – перспективы развития общественного транспорта в Астрахани.

По поручению Правительства РФ сегодня Фонд защиты прав дольщиков и Минстрой России формируют перечень проблемных домов в тех регионах России, где наиболее остро стоит проблема с обманутыми дольщиками.

В ходе беседы с Александром Плутником глава Астраханской области отметил, что нарушены права 216 астраханцев, а строительство двух многоквартирных домов, в которые они вложили средства, не завершить даже после принятия мер законодательного характера. Глава региона подчеркнул, что региональное правительство рассчитывает на федеральную поддержку и со своей стороны готово софинансировать мероприятия по завершению строительства этих объектов.

На встрече с Максимом Ликсутовым обсуждались вопросы повышения качества транспортного обеспечения, а также содействия в разработке новой схемы движения общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах в регионе.

«Решение транспортного вопроса в области находится в перечне первоочередных задач. Мы понимаем, что для создания нормального транспортного обеспечения в короткие сроки нужно применить лучшие практики, которые уже себя зарекомендовали в других регионах страны. И опыт Москвы представляется наиболее эффективным», - отметил врио губернатора Игорь Бабушкин, поблагодарив правительство Москвы и мэра Сергея Собянина за переданные в Астраханскую область пассажирские автобусы. По словам главы региона, для дальнейшего развития пассажирских перевозок необходимо дополнительно выделить автобусы для городских и пригородных маршрутов, что могло бы разгрузить областной центр.

Повысить качество транспортного обслуживания населения, безопасность дорожного движения и перевозок, организовать непрерывный контроль движения транспортных средств позволят и цифровые технологии. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обратился с просьбой о передаче правительству региона в безвозмездное пользование программного продукта единой региональной навигационной системы города Москвы и направить в Астрахань специалистов ГБУ «МосТрансПроект» для оказания практической помощи в организации эффективной схемы движения городского транспорта.