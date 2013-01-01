Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ



В Москве состоялись рабочие встречи временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, руководителем МЧС Евгением Зиничевым и заместителем министра спорта России Павлом Новиковым. В центре внимания были вопросы господдержки программ социально-экономического развития региона.

В беседе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко было отмечено, что необходимо сконцентрировать усилия на решении главной задачи — добиться прорывного социально-экономического развития региона, улучшить качество жизни астраханцев.

По словам Игоря Бабушкина, в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Орешкиным речь шла о ходе реализации поручений Президента России. «В первую очередь это касалось пятидесяти объектов, которые входят в определённые программы, — пояснил руководитель Астраханской области. — По 39 объектам уже подтверждено финансирование. По остальным согласование финансирования находится в стадии рассмотрения, мы ждём его подтверждения». На реализацию всех пятидесяти проектов предполагается выделить из федерального бюджета 10,92 млрд рублей, из регионального — 2,21 млрд.

В ходе встречи с главой МЧС Евгением Зиничевым обсуждались вопросы, связанные с защитой территории волжской дельты от чрезвычайных ситуаций. В частности, в Камызякском районе планируется создать специализированное пожарно-спасательное подразделение. Игорь Бабушкин пригласил Евгения Зиничева принять участие в церемонии передачи современной пожарно-спасательной техники, приобретенной за счёт федерального и областного бюджетов, в структуры МЧС Астраханской области.

В министерстве спорта РФ глава Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил строительство спортивных объектов в регионе на 2019-2020 годы. Кроме того, на встрече с замминистра спорта Павлом Новиковым шла речь об организации международных соревнований на территории Астраханской области.