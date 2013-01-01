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Глава Астраханской области наградил лучших участников учений стран СНГ «Боевое содружество-2019»

Сен 6
Астраханская область Южный федеральный округ
Глава Астраханской области наградил лучших участников учений стран СНГ «Боевое содружество-2019»

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» завершились учения Объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2019». На финальном этапе за ходом манёвров наблюдали заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. По результатам учений лучшим боевым расчётам были вручены награды.
Заместитель министра обороны России дал высокую оценку учениям, подчеркнув, что уже в самом их названии заложено стремление к военно-техническому сотрудничеству стран СНГ, а в ходе маневров все «смогли убедиться в эффективной, слаженной работе боевых расчётов, готовности служить в одном строю, в доверии друг к другу».

Юнус-Бек Евкуров выразил благодарность временно исполняющему обязанности губернатора Астраханской области «за внимательное отношение к военнослужащим, помощь в организации и проведении международных учений «Боевое содружество-2019».

По мнению главы региона Игоря Бабушкина, уровень взаимодействия правительства Астраханской области с минобороны РФ достаточно высок. Он отметил, что полигоны нескольких воинских частей, расположенных на территории региона, обладают возможностями для проведения учений, в том числе международного уровня, подтвердил готовность и в будущем обеспечивать организационное сопровождение учений на полигоне «Ашулук».

«Мы тесно взаимодействуем с военным ведомством, делаем всё возможное для организации таких учений и боевых конкурсов. И в дальнейшем рассчитываем, что минобороны будет активно задействовать возможности Астраханской области», — заявил Игорь Бабушкин.

В учениях «Боевое содружество-2019» приняли участие более двух тысяч военнослужащих Вооружённых Сил семи государств — участников объединённой системы ПВО СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и Узбекистана. Было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, отработаны совместные действия группировок авиации и войск ПВО СНГ в антитеррористических операциях и вооружённых конфликтах, в том числе, по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

После завершения учений «Боевое содружество-2019» глава Астраханской области Игорь Бабушкин вручил награды расчётам, показавшим наивысшие результаты.

«Мы в очередной раз убедились в эффективности войск ПВО стран СНГ. Боевые расчёты продемонстрировали высокое мастерство, слаженность и профессиональную выучку, — отметил он. — Итоги этих международных военных учений способствуют дальнейшему развитию военного партнёрства и укреплению дружественных связей между военнослужащими Вооружённых Сил государств — участников СНГ».

6 Сен 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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