Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья



Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем провели совместный рейд по аварийным домам. Затем состоялось межведомственное совещание, на котором обсудили эффективность мер, принимаемых в регионе в сфере капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья. Глава области взял эту работу под личный контроль.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть во время двухдневной рабочей поездки в Астраханскую область совместно с руководителем региона Игорем Бабушкиным посетили ряд аварийных домов, которые требуют расселения, а также рассмотрели 39 обращений граждан.

«По каждому обращению в установленные сроки будут приняты решения», - сообщил Игорь Бабушкин, отметив, что жилищные проблемы поднимаются на каждой его встрече с астраханцами.

«Необходимо пересматривать вопрос формирования и регистрации перечня аварийного жилья, усилить контроль за качеством проведения капитального ремонта, - подчеркнул врио губернатора. - Мы договорились, что повторную проверку проведем в конце октября и будем ежегодно проводить такие совещания для мониторинга ситуации».

По словам заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя, в жилищный фонд Астраханской области входит 5600 многоквартирных домов и 80% построено более 30 лет назад. Степень износа весьма высока: аварийными и подлежащими расселению признаны 300 домов, а в капитальном ремонте нуждаются почти 5200 домов. Новое жилищное строительство в регионе ведется очень низкими темпами. Кроме того, в программу, принятую на пять лет, с текущего года вошли дома, расположенные на территории лишь пяти из четырнадцати городских и сельских районов.

«При предварительном изучении вопроса мы уже увидели десятки домов, не включенных в программу расселения из аварийного жилого фонда и сотни домов, не значащихся в программе капремонта многоквартирных домов», - сообщил замгенпрокурора России.

Сотрудники Генпрокуратуры РФ также провели проверку 200 домов, в которых уже прошел капитальный ремонт. В каждом четвертом из них выявлены существенные недостатки, за устранение которых должны отвечать строители. Однако работа с подрядчиками ведется в регионе неудовлетворительно.

«На данный момент нам требуется расселить более 56 тысяч кв. метров аварийного жилья. Из них более 12 тысяч кв. метров выявлено после 1 января 2017 года. На уровне региона мы намерены решать эту проблему с опережением сроков», - отметил руководитель области Игорь Бабушкин. Он сообщил, что подписаны соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, в рамках которого к 2022 году будет переселено около трех тысяч астраханцев. Речь идет о 44 тысячах кв. метров жилья. Вместе с тем, необходимо еще рассмотреть вопрос предоставления качественного жилья взамен ветхого и аварийного.

Врио губернатора заявил, что берет под личный контроль ситуацию с расселением жителей из аварийного фонда и работу по этому направлению с органами местного самоуправления, а также вопросы проведения капитального ремонта.

Со своей стороны Андрей Кикоть предложил создать при прокуратуре Астраханской области межведомственную рабочую группу. Ее основной задачей будет проведение совместной ревизии всего многоквартирного фонда и объединение в реестр выявленных домов, нуждающихся в капремонте или в признании их аварийными. На основе собранной информации будут сформированы конкретные целевые программы в регионе.