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Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья

Июл 17
Астраханская область Южный федеральный округ
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем провели совместный рейд по аварийным домам. Затем состоялось межведомственное совещание, на котором обсудили эффективность мер, принимаемых в регионе в сфере капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья. Глава области взял эту работу под личный контроль.
Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть во время двухдневной рабочей поездки в Астраханскую область совместно с руководителем региона Игорем Бабушкиным посетили ряд аварийных домов, которые требуют расселения, а также рассмотрели 39 обращений граждан.

«По каждому обращению в установленные сроки будут приняты решения», - сообщил Игорь Бабушкин, отметив, что жилищные проблемы поднимаются на каждой его встрече с астраханцами.

«Необходимо пересматривать вопрос формирования и регистрации перечня аварийного жилья, усилить контроль за качеством проведения капитального ремонта, - подчеркнул врио губернатора. - Мы договорились, что повторную проверку проведем в конце октября и будем ежегодно проводить такие совещания для мониторинга ситуации».

По словам заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя, в жилищный фонд Астраханской области входит 5600 многоквартирных домов и 80% построено более 30 лет назад. Степень износа весьма высока: аварийными и подлежащими расселению признаны 300 домов, а в капитальном ремонте нуждаются почти 5200 домов. Новое жилищное строительство в регионе ведется очень низкими темпами. Кроме того, в программу, принятую на пять лет, с текущего года вошли дома, расположенные на территории лишь пяти из четырнадцати городских и сельских районов.

«При предварительном изучении вопроса мы уже увидели десятки домов, не включенных в программу расселения из аварийного жилого фонда и сотни домов, не значащихся в программе капремонта многоквартирных домов», - сообщил замгенпрокурора России.

Сотрудники Генпрокуратуры РФ также провели проверку 200 домов, в которых уже прошел капитальный ремонт. В каждом четвертом из них выявлены существенные недостатки, за устранение которых должны отвечать строители. Однако работа с подрядчиками ведется в регионе неудовлетворительно.

«На данный момент нам требуется расселить более 56 тысяч кв. метров аварийного жилья. Из них более 12 тысяч кв. метров выявлено после 1 января 2017 года. На уровне региона мы намерены решать эту проблему с опережением сроков», - отметил руководитель области Игорь Бабушкин. Он сообщил, что подписаны соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, в рамках которого к 2022 году будет переселено около трех тысяч астраханцев. Речь идет о 44 тысячах кв. метров жилья. Вместе с тем, необходимо еще рассмотреть вопрос предоставления качественного жилья взамен ветхого и аварийного.

Врио губернатора заявил, что берет под личный контроль ситуацию с расселением жителей из аварийного фонда и работу по этому направлению с органами местного самоуправления, а также вопросы проведения капитального ремонта.

Со своей стороны Андрей Кикоть предложил создать при прокуратуре Астраханской области межведомственную рабочую группу. Ее основной задачей будет проведение совместной ревизии всего многоквартирного фонда и объединение в реестр выявленных домов, нуждающихся в капремонте или в признании их аварийными. На основе собранной информации будут сформированы конкретные целевые программы в регионе.

17 Июл 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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