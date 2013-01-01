Главы городов Тамбовской области встретятся с президентом на всероссийском форуме



Сегодня, 17 января, в Коломне проходит Форум малых городов и исторических поселений. В нем участвуют 244 руководителя городских и сельских поселений из 71 региона России. С ними встретится президент России Владимир Путин. В состав делегации Тамбовской области вошли глава города Мичуринска Александр Кузнецов, глава города Котовска Алексей Плахотников и глава города Уварово Владислав Денисов.

Организатором Форума выступает Минстрой России при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Московской области, ассоциации «Русская провинция» и Всероссийского совета местного самоуправления. Участники Форума малых городов обсудят специфику развития таких поселений, а также подведут итоги первого года реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, речь пойдет о сохранении и развитии культурного, туристического и экономического потенциала малых городов и исторических поселений, специфике реализации проектов формирования комфортной городской среды на их территории, возможности получения особых мер поддержки.

- Город Мичуринск занимает знаковое место в Тамбовской области по количеству и сохранности дошедших до нашего времени объектов культурного наследия, по обширности и целостности участков исторической городской среды. По результатам исследования исторической застройки центра наукограда можно сказать, что ее сохранность составляет около 70 процентов, - говорит глава города Мичуринска Александр Кузнецов.

Он уверен, что малые города и исторические поселения нуждаются в особом подходе при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава города Котовска Алексей Плахотников подчеркивает: всякий дом хозяином славится.

- Реализация программ благоустройства в малых городах на примере Котовска показывает, что только через инициативу собственников жилья, через прозрачные механизмы взаимодействия между населением, местной, региональной и федеральной властью создается город, в котором действительно комфортно жить, - отмечает он.

Глава города Уварово Владислав Денисов убежден, что при разработке проектов по благоустройству малых городов можно использовать местные бренды. Например, город Уварово позиционируется как вишневая столица Тамбовщины. Именно поэтому по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году здесь был реконструирован Вишневый сквер. В Уварово с большим успехом проводится фестиваль «Вишневый сад». Вот почему и сам символ, вишня, очень удачно вписался в городское пространство.

Обсуждение нового облика сквера в городе проводилось очень активно. Жители высказывали свои предложения не только на совещаниях, но и в социальных сетях. По мнению главы администрации области Александра Никитина, тема комфорта окружающей среды вызывает живой интерес, влияет на общественные настроения. А для малых городов это особенно важно: сохранение их исторического наследия может стать мощным импульсом для дальнейшего развития этих поселений.

По итогам дискуссионных площадок Форума будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства и созданию специфических мер поддержки малых городов и исторических поселений.