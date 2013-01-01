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Георгий Петров: Диалог бизнеса с таможней идет постоянно

Мар 1
ТПП РФ
Георгий Петров: Диалог бизнеса с таможней идет постоянно
Ни один орган исполнительной власти не открыт так для бизнеса, как Федеральная таможенная служба. Диалог бизнеса с таможней идёт постоянно», - отметил советник Президента ТПП РФ, заместитель председателя Общественного совета при ФТС Георгий Петров в интервью «Капитал-страны».

Говоря об участии в итоговом заседании Коллегии ФТС представителей ТПП РФ, Георгий Петров подчеркнул особую важность того, что в работе коллегии председатель общественного совета при ФТС не просто принимает участие, но и выступает с собственным докладом, отмечая недочёты, недостатки и перспективы.

«Вопросы таможенной стоимости, системы управления рисками, конфискация товаров, - это всё очень сложные вещи, где бизнес видит большие проблемы, откровенно о них говорит, и естественно это сигнал, который таможня принимает, то есть бизнес слушают», - рассказал советник Президента ТПП РФ.

Пресс-служба ТПП РФ

1 Мар 2019, ТПП РФ


 
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