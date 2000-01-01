Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун



Советом директоров принято единогласное решение о назначении генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области с 21 декабря текущего года Евгения Ковтуна.

Напомним, ранее Евгений Ковтун занимал должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности областного Агентства развития и инвестиций. В сферу его компетенций входили вопросы сопровождения инвестиционных проектов, а также разработка предложений по совершенствованию механизма взаимодействия Агентства с органами исполнительной власти и кредитными организациями, обеспечивающими реализацию инвестиционных проектов по принципу "одного окна".

"Евгений Владимирович имеет значительный управленческий опыт, специалист в области экономики, финансов и инвестиций. Ранее в Министерстве экономики региона он возглавлял управление инвестиционной деятельности. В активном взаимодействии мы продолжим работу с Агентством", - отмечают в Министерстве экономики области.