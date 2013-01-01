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ИЗМИР

Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Июн 13
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"
Цель семинаров - информирование участников мероприятий о ходе и результатах реализации приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" в контексте развития проектной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в рамках реализации приоритетных проектов и программ, доведение актуальной информации по вопросам мер поддержки, оказываемых институтами развития, активизация работы по поиску и привлечению инициаторов инвестиционных проектов в моногородах.

К участию в семинаре приглашаются команды, управляющие проектами развития моногородов, представители региональных и муниципальных органов власти, представители бизнес-сообщества субъектов Российской Федерации и институтов развития.

Мероприятие для представителей моногородов Приволжского федерального округа планируется провести 21 июня 2018 года в г. Набережные Челны на базе Технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк"

Обязательным условием для участия в семинаре является прохождение электронной регистрации до 13 июня 2018 года (ссылка на регистрацию clck.ru/DRo3p).

По вопросам организации мероприятия обращаться к контактному лицу Фонда – Мишиной Анне Константиновне (тел.: 8(495)734-79-19 доб. 227; e-mail: a.mishina@frmrus.ru).



 
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