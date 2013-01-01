Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий



Цифровую трансформацию регионов обсуждают в рамках Международного IT-форума в в Омске.

Сегодня, 8 февраля, в рамках пленарной части IT-форума приглашенные эксперты отмечали, что Омская область достаточно хорошо выглядит на фоне других регионов по цифровизации. Майским указом Президента страны Владимира Путина ставится задача обеспечить к 2024 году преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

«Цифровая экономика» выделена в отдельный национальный проект и получила значительное федеральное финансирование. С полномасштабной цифровой трансформацией связаны ожидания экономического роста, улучшения качества услуг, повышения конкурентоспособности базовых секторов экономики», – в приветственном слове к участникам IT-форума отметил первый вице-председатель регионального Правительства Валерий Бойко.

В сфере информационных технологий, программного обеспечения и телекоммуникаций в Омской области работает более 1700 организаций и индивидуальных предпринимателей. Это на 13% больше, чем год назад. Среди них есть лидеры, выручка которых превышает 100 млн. рублей. Это пять компаний с общим годовым оборотом в 900 млн. рублей. Еще 232 организации официально задекларировали доход от 1 до 100 млн. рублей в год. 15 ведущих программных разработчиков региона сегодня выполняют заказы из 54 стран. Их услугами и технологиями пользуются как мировые гиганты, так и отдельно взятые люди по всему миру.

Тезис о том, что Омская область обладает значительным потенциалом, разделяет руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов. По его словам, что Омская область действительно хорошо выглядит на фонде других регионов в реализации задач по цифровизации, обозначенных в майском указе Президента РФ.

От имени президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина с приветственным словом к участникам форума обратился директор департамента цифрового развития ТПП Владимир Маслов. Форум стал традиционной площадкой, на которой собираются эксперты отрасли не только из регионов России, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. «В вашем регионе активные специалисты отрасли, активная власть. С Вами комфортно сотрудничать», − добавил Владимир Маслов.

Форум проводится в четвертый раз IT-сообществом региона при поддержке Правительства Омской области. Традиционно состоит из двух частей. Это окружные соревнования по робототехнике «Робофест – Западная Сибирь», победители которого отправятся на финальные соревнования в Москву. И – деловая часть форума. В этом году темой для обсуждения стала цифровая трансформация. В течение двух дней бизнес-сообщество региона и приглашенные эксперты будут обсуждать цифровизацию в различных отраслях и направлениях. Это сельское хозяйство, промышленность, медицина, здравоохранение, энергетика и так далее. Накануне в рамках форума начала работу конференция, посвященная информационной трансформации образования, и продолжается сегодня.