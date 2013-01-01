Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ФЕВ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

08 ФЕВ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий

Фев 8
Омская область Сибирский федеральный округ
Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий

Цифровую трансформацию регионов обсуждают в рамках Международного IT-форума в в Омске.
Сегодня, 8 февраля, в рамках пленарной части IT-форума приглашенные эксперты отмечали, что Омская область достаточно хорошо выглядит на фоне других регионов по цифровизации. Майским указом Президента страны Владимира Путина ставится задача обеспечить к 2024 году преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

«Цифровая экономика» выделена в отдельный национальный проект и получила значительное федеральное финансирование. С полномасштабной цифровой трансформацией связаны ожидания экономического роста, улучшения качества услуг, повышения конкурентоспособности базовых секторов экономики», – в приветственном слове к участникам IT-форума отметил первый вице-председатель регионального Правительства Валерий Бойко.

В сфере информационных технологий, программного обеспечения и телекоммуникаций в Омской области работает более 1700 организаций и индивидуальных предпринимателей. Это на 13% больше, чем год назад. Среди них есть лидеры, выручка которых превышает 100 млн. рублей. Это пять компаний с общим годовым оборотом в 900 млн. рублей. Еще 232 организации официально задекларировали доход от 1 до 100 млн. рублей в год. 15 ведущих программных разработчиков региона сегодня выполняют заказы из 54 стран. Их услугами и технологиями пользуются как мировые гиганты, так и отдельно взятые люди по всему миру.

Тезис о том, что Омская область обладает значительным потенциалом, разделяет руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов. По его словам, что Омская область действительно хорошо выглядит на фонде других регионов в реализации задач по цифровизации, обозначенных в майском указе Президента РФ.

От имени президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина с приветственным словом к участникам форума обратился директор департамента цифрового развития ТПП Владимир Маслов. Форум стал традиционной площадкой, на которой собираются эксперты отрасли не только из регионов России, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. «В вашем регионе активные специалисты отрасли, активная власть. С Вами комфортно сотрудничать», − добавил Владимир Маслов.

Форум проводится в четвертый раз IT-сообществом региона при поддержке Правительства Омской области. Традиционно состоит из двух частей. Это окружные соревнования по робототехнике «Робофест – Западная Сибирь», победители которого отправятся на финальные соревнования в Москву. И – деловая часть форума. В этом году темой для обсуждения стала цифровая трансформация. В течение двух дней бизнес-сообщество региона и приглашенные эксперты будут обсуждать цифровизацию в различных отраслях и направлениях. Это сельское хозяйство, промышленность, медицина, здравоохранение, энергетика и так далее. Накануне в рамках форума начала работу конференция, посвященная информационной трансформации образования, и продолжается сегодня.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
7 Фев:
7 Фев:
6 Фев:
Сибирский федеральный округ:
5 Фев:
31 Янв:
30 Янв:
РОССИЯ:
8 Фев:
7 Фев:
7 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий

Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий

Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»

Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»

В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов

В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера

Новости СМИ

Новости дня

13:13 Порошенко обещает в 2023 году подать заявку на вступление Украины в Евросоюз Порошенко обещает в 2023 году подать заявку на вступление Украины в Евросоюз
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:40 Названа причина смерти Сергея Юрского Названа причина смерти Сергея Юрского
12:11 В Домодедово самолет врезался в фонарный столб В Домодедово самолет врезался в фонарный столб
11:28 Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале
10:51 Российский военный Максим Плетнев погиб в Сирии Российский военный Максим Плетнев погиб в Сирии
10:12 В Британии обнаружили еще двух «отравителей» Скрипалей В Британии обнаружили еще двух «отравителей» Скрипалей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:37 Скончался актер Сергей Юрский Скончался актер Сергей Юрский

Узнай, страна!

13:25 Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08:25 Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019» Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»
07 ФЕВ, 19:47 В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов
07 ФЕВ, 17:19 В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера
07 ФЕВ, 16:33 Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж» Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»
07 ФЕВ, 16:29 В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга» В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter