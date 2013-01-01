Еще один вологодский бренд под защитой!



Президент Вологодской торгово-промышленной палаты Галина Телегина вручила генеральному директору - художественному руководителю филармонии Ольге Васильевой свидетельство на товарный знак "театрально-концертный сезон "Лето в Кремле".

«Театрально-концертный сезон «Лето в Кремле» давно завоевал популярность. И очень символично, что в год 10-летия этого фестиваля случилось такое событие, как получение товарного знака - рассказала генеральный директор - художественный руководитель филармонии Ольга Васильева. - Участниками «Лета в Кремле» в разные годы становились ведущие коллективы России и зарубежья. Фестиваль сочетает в себе несколько жанров, поскольку это театрально-концертный проект. Его география в этом году насчитывала четыре города: помимо Вологды и Череповца к проведению присоединились Белозерск и Кириллов. Проект по праву можно назвать украшением нашего северного лета и одним из теперь уже зарегистрированных, официальных брендов Вологодчины».

Благодаря этому зрители смогут идентифицировать фестиваль «Лето в Кремле» среди других мероприятий, повысится узнаваемость бренда, что приоритетно и для Вологодской филармонии, и для региона.

«Регистрация товарного знака дает определенную защищенность: нам важно, чтобы не было подделок этого уже полюбившегося вологжанам и гостям цикла мероприятий. Кроме того, это способствует еще большей узнаваемости проекта. «Лето в Кремле» - это еще один из региональных брендов Вологодской области, который встает в линейку фестивальных брендов Российской федерации,"- добавила президент Вологодской ТПП Галина Телегина.

Бесплатную консультацию по регистрации товарного знака можно получить в Вологодской торгово-промышленной палате по тел:(8172) 72-46-87