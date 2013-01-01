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Еще более сотни обманутых дольщиков Тамбова получат ключи от квартир в этом месяце

Июл 2
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Еще более сотни обманутых дольщиков Тамбова получат ключи от квартир в этом месяце

В этом месяце 108 обманутых дольщиков многоквартирного дома по улице Интернациональной, 69а, корпус 2 в Тамбове получат ключи от своих квартир. Об этом заявил сегодня в ходе выездного рабочего совещания на данном объекте первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
С конца 2016 года строительство дома было законсервировано, а застройщик ООО «ЦентрЖилСтрой» объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО «АИЖК Строй» строительство продолжилось и недавно завершено.

Олег Иванов убедился, что корпус №2 готов к сдаче, а возведение корпуса №3 рядом идет полным ходом. Он отметил, что работы по благоустройству вокруг дома планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса. Сегодня здесь осуществляются работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования.

Во время рабочего совещания обсуждался вопрос о сносе незаконно возведенных гаражей на территории новостройки, которые мешают дальнейшему строительству. Олег Иванов дал ряд поручений по оперативному решению вопроса с гаражами.

Ввод в эксплуатацию третьего корпуса дома по Интернациональной, 69а намечен на осень этого года. Новоселья ждут 63 дольщика.

Напомним, что ООО «АИЖК-Строй» создано по инициативе главы администрации области Александра Никитина специально для эффективного решения проблем обманутых дольщиков. И несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.



 
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