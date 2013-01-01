Еще более сотни обманутых дольщиков Тамбова получат ключи от квартир в этом месяце
В этом месяце 108 обманутых дольщиков многоквартирного дома по улице Интернациональной, 69а, корпус 2 в Тамбове получат ключи от своих квартир. Об этом заявил сегодня в ходе выездного рабочего совещания на данном объекте первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
Олег Иванов убедился, что корпус №2 готов к сдаче, а возведение корпуса №3 рядом идет полным ходом. Он отметил, что работы по благоустройству вокруг дома планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса. Сегодня здесь осуществляются работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования.
Во время рабочего совещания обсуждался вопрос о сносе незаконно возведенных гаражей на территории новостройки, которые мешают дальнейшему строительству. Олег Иванов дал ряд поручений по оперативному решению вопроса с гаражами.
Ввод в эксплуатацию третьего корпуса дома по Интернациональной, 69а намечен на осень этого года. Новоселья ждут 63 дольщика.
Напомним, что ООО «АИЖК-Строй» создано по инициативе главы администрации области Александра Никитина специально для эффективного решения проблем обманутых дольщиков. И несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.
|28 Июн:
|28 Июн:
|26 Июн:
|2 Июл:
|2 Июл:
|2 Июл:
|2 Июл:
|2 Июл:
|2 Июл: