Еще 40 тысяч жителей получили доступ ко второму мультиплексу



Курский радиотелецентр РТРС продолжает расконсервацию передающего оборудования второго мультиплекса. С сегодняшнего дня началась тестовая трансляция второго мультиплекса в Дмитриеве.

Существует несколько причин, почему стоит подключиться к «цифре» уже сейчас: 20 каналов без абонентской платы; высокое качество изображения и звука; простота настройки приемного оборудования.

До конца года инженеры радиотелецентра запустят все цифровые передатчики. Встречать Новый год и проводить новогодние праздники все жители региона смогут в компании уже 20 цифровых каналов.

Появление общедоступного многоканального телевидения решает острую проблему информационного неравенства между жителями мегаполисов и малых поселений. В 2009 году почти половина жителей России могла принимать от одного до четырех телеканалов и нередко с помехами. С этого дня и в Дмитриевском, Хомутовском и Конышевском районах можно принимать 20 цифровых каналов. Современное цифровое телевидение пришло даже в те отдалённые и труднодоступные населенные пункты, где нет сотовой связи и дорог.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте смотрицифру.рф или на бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02.