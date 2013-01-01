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Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан

Окт 31
Омская область Сибирский федеральный округ
Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
На стенде Омского региона энергетический потенциал представили три предприятия: завод «Электротехника и автоматика», компании MN (Electrical group) и «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС».

Центр поддержки экспорта организовал участие омского бизнеса в специализированной выставке и оплатил для компаний аренду коллективного стенда, регистрационный взнос за каждого участника, аренду дополнительного оборудования, а также разработал индивидуальный дизайн стенда. Участие малого и среднего бизнеса Омской области в подобных выставках говорит о высоком потенциале сотрудничества российских и казахстанских предприятий.

Отметим, что Powerexpo Almaty за 18 лет работы стала авторитетной международной площадкой, предлагающей инновации в области энергетики, светотехники и энергосбережения. Здесь, для обмена опытом, встречаются казахстанские и зарубежные специалисты, обсуждаются проблемы и тенденции в отрасли, устанавливаются долгосрочные деловые связи и заключаются контракты.

Стенд Омской области вызвал живой интерес у казахстанских и китайских предпринимателей. Так, бизнесмены из Поднебесной, которые занимаются изготовлением деталей для ветропарков, обсудили возможное сотрудничество с компанией «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» на тему инвестирования в проект по созданию ветропарков на территории России.

Эксклюзивный дизайн, высокое качество, простота монтажа электротехнической продукции компании MN (Electrical group) привлекли внимание казахстанского бизнеса и посетителей выставки.

В рамках деловых переговоров омский завод «Электротехника и автоматика» встретились с представителями алматинского машиностроительного завода имени С. М. Кирова. Казахстанское предприятие проявило интерес к энергосберегающим технологиям. Бизнесмены рассматривают вариант замены в рабочих цехах освещения на энергосберегающее.

Специалисты Центра продолжат взаимодействовать с участниками выставки и окажут поддержку в проведении дальнейших переговоров для заключения экспортных контрактов.

Предприниматель, экспортируй вместе с Центром поддержки экспорта! Ждём по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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