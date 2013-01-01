Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения



В Кинешемском районе электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 гг.

В Кинешемском районе электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 гг.

За 7 месяцев текущего года энергетики отремонтировали более 130 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения, заменили 87 опор ВЛ, выполнили ремонт 42 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Для повышения надежности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь было заменено более 6 км неизолированного провода на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод.

По информации специалистов Ивэнерго, чаще всего аварии на линиях электропередач возникают из-за перекрытия древесно-кустарниковой растительностью проводов ЛЭП, а также из-за упавших деревьев, которые находились рядом с ЛЭП и не выдержали тяжести стихии или были срублены посторонними лицами. Чтобы минимизировать риски и отключения воздушных линий электропередачи, произведена расчистка 41 га трасс ВЛ кинешемского электросетевого комплекса.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов, расположенных в Кинешемском и Заволжском районах Ивановской области.

Работы по подготовке к ОЗП продолжаются во всех 18 районах электрических сетей Ивэнерго. «Реализация ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Ивановской области», - подчеркнул и.о. директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Алексей Васильев.