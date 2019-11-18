Елена Дыбова: Семейное предпринимательство – инструмент обеспечения социальной стабильности регионов

В июне этого года в Москве в четвертый раз пройдет Форум социальных инноваций регионов, организуемый при участии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Повестка Форума обширна – она охватывает практически все направления социального развития, представляет новые подходы и формирует запросы на качественное изменение социальной сферы регионов.

Социальная сфера неразрывно связана с семейным бизнесом. В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил роль поддержки семьи и ее ценностей, важность постоянного накопления семейного капитала для передачи последующим поколениям. Стабильный семейный бизнес решает сразу несколько общественно важных задач: обеспечение финансовой самостоятельности семьи; наставничество и преемственность; вовлечение подрастающего поколения в трудовую деятельность; создание устойчивых предприятий, и, в конечном итоге, оказывает прямое непосредственное влияние на эффективное развитие российских регионов.

На площадке Форума будет поднят широкий спектр тем: от общих вопросов развития социальной сферы и необходимых для этого инноваций до успешной региональной экономики и благополучия каждой семьи.

Семья, объединенная общими целями, задачами и делом, способствует решению государственных задач по созданию благоприятной экономической ситуации, развитию новых направлений бизнеса и формированию социальной стабильности общества.