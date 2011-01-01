Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы

Цифровая трансформация всех аспектов деятельности государств, экономик и обществ является сегодня актуальным трендом в мировом масштабе.

Стремительное развитие цифровых технологий, новых моделей ведения бизнеса, инновационных подходов к управлению и взаимодействию участников экономической и общественной жизни между собой и с государством ожидаемо приводят к конфликту между прогрессивным вектором развития и традиционными консервативными нормами регулирования.

В основе современных подходов к регулированию в сфере инноваций лежит концепция регулятивных песочниц – экосистема взаимодействия инноваторов, регуляторов и других участников отраслей и рынков. Этот подход позволяет наладить поток обмена идеями, инновациями, знаниями между административной и бизнес-средой.

В настоящее время в России и на пространстве стран–членов Евроазиатского экономического союза идут активные процессы цифровизации всех сфер экономической жизни и взаимодействия. Гармонизация страновых законодательств в целом, а также существующего локального регулирования и новых вызовов в частности – приоритетная задача на пути цифровой трансформации.

Важную роль в поиске верных направлений развития, согласованных вариантов, подтверждения их жизнеспособности и непротиворечивости играет механизм регулятивных песочниц, суть которого состоит в организации специально согласованного правового режима для проведения экспериментов и моделирования, проработки и пилотирования решений (в том числе регуляторных) для определения эффективной конструкции нормативного обеспечения и построения бизнес-процессов в какой-либо сфере деятельности, подвергаемой трансформации, а также для формирования и проверки экономических и управленческих гипотез (моделей).

Как любой инструмент, институт регулятивных песочниц для эффективной работы и получения предсказуемого результата с заданным качеством требует самой тщательной настройки.

Если начинать с самых основ, с базиса, на котором будет выстраиваться весь механизм песочниц и, принимая во внимание наш опыт работы в рабочих группах по данному направлению, мы считаем основополагающими 2 принципиальных положения.

Во-первых, это принцип равноправного партнерства в использовании регулятивных песочниц всеми участниками процесса не зависимо от организационно-правовой формы. Так, например, заявки на инициирование песочницы, поданные органами власти либо регуляторами должны проходить полный цикл процедур верификации, как и поданные представителями бизнеса. В противном случае, потенциально создаётся поле неопределённостей, на котором возможно принятие неверных и несвоевременных решений.

Во-вторых, часто в качестве одного из обоснований необходимости введения «регулятивной песочницы» указывается отсутствие возможности достижения цели проекта в рамках действующего правового регулирования. Однако, мы считаем, что подобное требование значительно сужает рамки применения механизма регулятивных песочниц, оставляя неохваченными случаи, когда результат всё таки может быть достижим, но без применения специальных режимов (регулятивных песочниц), затраты на его достижение в рамках действующего регулирования необоснованно высоки.

В общем, считая механизм регулятивных песочниц крайне полезным и эффективным, мы придерживаемся подхода, подразумевающего взвешенное и тщательное планирование его применения.