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Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром

Июл 23
ТПП РФ
Эксперт ТПП РФ: Будущее за солнцем и ветром
Инвестиции в возобновляемую энергетику во всем мире упали в первом полугодии 2019 года на 14%, до $ 117,6 млрд, такие данные содержатся в исследовании Bloomberg New Energy Finance (BNEF). В первой половине 2019 года объем инвестиций в возобновляемую энергетику на крупнейшем в мире рынке Китая снизился на 39% до $28,8 млрд., что является самым низким показателем за полугодие за последние пять лет, согласно данным BNEF.

Ситуацию с дальнейшим развитием возобновляемой энергетики комментирует эксперт ТПП РФ, доктор технических наук, профессор, академик Российской Инженерной Академии, председатель Комитета ВИЭ Российского Союза научных и инженерных общественных объединений Павел Безруких.

Выводы о снижении инвестиций в возобновляемую энергетику в первом полугодии 2019 года в мире и в Китае, сделанные на основании исследования Bloomberg New Energy Finance, являются не обоснованными. Дело не в снижении интереса к проектам по возобновляемой энергетике, а в том, что достигнутая в Китае удельная стоимость установленной мощности ($/кВт) ветростанций (ВЭС) и фотоэлектрических станций (ФЭС) самая низкая в мире. Во многих странах мира себестоимость производства электроэнергии на ВЭС стала ниже, чем на угольных электростанциях. Поэтому в Китае и многих странах мира начался этап снижения государственных субсидий.

Реальное состояние возобновляемой энергетики мира характеризуется показателем роста установленной мощности электростанций на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). А оно таково, что наблюдается непрерывный рост установленной мощности ВЭС, ФЭС и БиоЭС темпами, значительно превышающими темпы традиционных отраслей ТЭК и промышленности.

В качестве примера возьмем данные из REN (Renewable Energy Policy Network) 21 for 21-st Century 2019. Инвестиции в возобновляемую энергетику в 2015, 2016, 2017 годах составили соответственно, $ 285,9; 264,6; 279,8 млрд. А установленная мощность электростанций на базе ВИЭ (без ГЭС) достигла, соответственно, 785; 921; 1081 ГВт. В том числе на ВЭС – 433; 487; 539 ГВт, а на ФЭС – 227; 303; 402 ГВт.

Мы видим, что при снижении годовых инвестиций в 2016 году на $ 20 млрд. увеличение (годовой ввод) установленной мощности продолжилось беспрецедентными темпами. Так что давайте подождём конца года, когда будут известны годовые вводы установленной мощности электростанций на базе ВИЭ. По итогам года ситуация традиционно выравнивается, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему проявляют большой интерес к развитию «чистой» энергетики, видя ее будущее за солнцем и ветром.

Справочно:

Bloomberg New Energy Finance (BNEF)

В первой половине 2019 года объем инвестиций в возобновляемую энергетику на крупнейшем в мире рынке Китая снизился на 39% до $28,8 млрд., что является самым низким показателем за полугодие за последние пять лет, согласно данным исследования Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Инвестиции в возобновляемую энергетику во всем мире упали в первом полугодии на 14%, до $117,6 млрд.

Падение активности в Китае связано с тем, что в этом году страна переходит от установленных правительством тарифов на новые ветряные и солнечные батареи к рыночным ценам, т.е. фактическому сокращению субсидий на развитие ветряных и солнечных электростанций со стороны китайских властей.

Статистика BNEF по инвестициям в чистую энергию в первой половине 2019 года показывает различное состояние основных мировых рынков. «Большая тройка» (Китай, США и Европа) продемонстрировала спад. США снизились на скромные 6% до $ 23,6 млрд., Европа - на 4% до $ 22,2 млрд. по сравнению с 1 полугодием 2018 года, что, безусловно, значительно меньше, чем падение Китая на 39%.

Однако, есть страны, демонстрирующие положительную динамику в этом направлении. Япония привлекла инвестиций на $ 8,7 млрд., что на 3% больше, чем в первом полугодии 2018 года; Индия - $ 5,9 млрд., что на 10% больше с аналогичным периодом. Рост индийских инвестиций объясняется тем, что страна продолжает стремиться к своей амбициозной цели по производству возобновляемой энергии в 175 ГВт к 2022 году. В Бразилии объем инвестиций составил $1,4 млрд., что также на 19% больше.

Но Бразилия здесь далеко не рекордсмен. В Европе на первом месте по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику оказалась Испания, которой удалось привлечь $3,7 млрд., увеличив свой показатель на 235%. В Швеции инвестиции выросли на 212% до $ 2,5 млрд., в Украине - на 60% до $ 1,7 млрд.

В тоже время Нидерланды снизились на 41% до $ 2,2 млрд., Германия на 42% до $ 2,1 млрд., Великобритания на 35% до $ 2,5 млрд. долларов. Однако, больше всех сократила свои инвестиции в возобновляемую энергетику в первой половине 2019 года Франции на целые 75% до $ 567 миллионов долларов.

По мнению авторов исследования, во втором полугодии 2019 года показатели по инвестициям в Китае улучшаться, что должно положительно повлиять на весь мировой рынок возобновляемых источников энергетики.

23 Июл 2019, ТПП РФ


 
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