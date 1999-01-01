Эксперты 14 стран мира и 20 регионов России обсудят в Омске приоритетные национальные проекты



С 17 по 19 октября в региональном Конгресс-холле пройдёт VIII Форум социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ".

В Омской области успешно работают и развиваются более 2000 социальных предпринимателей. Основные социальные бизнесы сформированы в двух сегментах: образовании и здравоохранении. Однако в последние годы стремительно растут и другие отрасли. В первую очередь за счёт усилий социальных предпринимателей, работающих в сферах культуры, спорта, социального обслуживания населения.

Омская область традиционно уделяет особенное внимание развитию именно социально ориентированного направления в предпринимательстве, является одним из признанных лидеров по этому показателю в Российской Федерации. Поэтому нет ничего удивительного, что уже в восьмой раз в нашем регионе состоится Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ-2018". Организатором форума является ОРОО "Центр инноваций социальной сферы" при поддержке Правительства Омской области.

В этом году Форум пройдёт с 17 по 19 октября. Деловой повестке будет посвящён весь день - 18 октября. В церемонии открытия примет участие Губернатор Омской области Александр Бурков, с приветственными словами выступят Консулы Республики Казахстан и Республики Корея.

Подтвердили своё участие гости из 14 зарубежных стран и около 20 российских регионов. Среди спикеров - генеральный директор содружества компаний "Циркон" Иван Климов (Москва), руководитель отдела добровольческой организации "Наамат" Берта Гройсман (Израиль), одна из лидеров Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Ирина Павлова.

Приоритеты определены

Масштабно заявлена и основная тема представительного мероприятия: "Приоритетные национальные проекты как направления деятельности для социальных предпринимателей и социально-ориентированных НКО".

- Эта тема определена не случайно, - подчеркнул Денис Кушнер, заместитель министра экономики Омской области. - Международный форум "ИННОСИБ" всегда позиционировался как площадка, на которой обсуждаются наиболее актуальные и свежие темы не только для регионального уровня, но и для всей страны в целом. В этом году был утверждён новый указ президента России №204, который определяет основные стратегические направления развития всей страны на долгосрочную перспективу. И в развитие этого указа практически все федеральные органы власти с участием региональных коллег сформировали планы Национальных проектов, большинство из которых уже одобрены на заседании стратегического совета при Правительстве России. В итоге мы видим, что в каждом национальном проекте определены и такие параметры, которые могут взять на себя социальные предприниматели. Они, в рамках политики об увеличении негосударственного сектора предоставления социальных услуг, наравне с бюджетными учреждениями способны решать те задачи, которые определены Правительством.

Денис Кушнер уточнил, что на Форуме "ИННОСИБ" с участием как местных, так и федеральных социальных предпринимателей, экспертов, представителей органов власти, курирующих те или иные национальные проекты, состоится предметное обсуждение тех мероприятий и идей, которые можно совместно реализовать для достижения задач, поставленных на федеральном уровне.

По словам Ирины Сербиной, руководителя ОРОО "Центр инноваций социальной сферы", приоритетные национальные проекты определяют социально-экономическое развитие страны до 2024 года, а значит интересны они и для деятельности социальных предпринимателей:

- Понимая, что за Проектами стоят чёткие планы, продумано бюджетирование, мы относимся к этим проектам как к определенному социальному заказу. Более чётко сформулировать его для наших социальных предпринимателей могут представители региональных и федеральных органов власти на площадках Форума, - подчеркнула Ирина Владимировна.

Расширение границ и другие новшества

Помимо заявленных международных и федеральных гостей, которые лично посетят площадки Форума "ИННОСИБ-2018", предусмотрено и удалённое участие ряда экспертов из других регионов и стран мира.

- Форум проходит в восьмой раз. Наша цель - познакомить участников с конкретными практиками и инструментами, которые могут быть полезны нашим социальным предпринимателям и социально ориентированным НКО для реализации своих проектов и внедрения новых услуг, - рассказывает Ирина Сербина. - И для более эффективной работы по достижению этой цели на нынешнем форуме с помощью стрим-технологий в режиме онлайн будет вестись прямая трансляция со всех площадок, а по видеосвязи к обсуждению будут присоединяться удалённые участники. Таким образом мы раздвигаем границы форума!

В частности участие в работе Форума по видеосвязи подтвердили эксперты из Чехии и Вьетнама, сразу две площадки будут работать в Краснодарском крае.

В концепции Форума "ИННОСИБ-2018" предусмотрены и другие новшества. Так, впервые организаторы отказались от традиционного формата выставки, а взамен выпускники образовательных программ Центра инноваций социальной сферы, из числа социальных предпринимателей и социально ориентированных НКО в экспресс-режиме готовы провести мастер-классы для гостей мероприятия. Таким образом, каждый, кто пришёл на Форум, сможет не только увидеть перечень услуг предпринимателей, но и на практике ознакомиться с их работой. Параллельно будут организованы и интерактивные площадки, на которых практики тех или иных социально-предпринимательских проектов презентуют непосредственно представители той целевой аудитории, для которой и подготовлен проект.

- Можно сказать, что Форум этого года стал результатом труда социальных предпринимателей. Каждая площадка Форума - проект одного из выпускников образовательных программ Центра инноваций социальной сферы, - подчеркнула Ирина Сербина. - Возможно, эта особенность форума несёт в себе определенный риск. Намного проще было бы подготовить повестку в традиционных форматах. К тому же понятно, что все выпускники находятся на разных уровнях реализации своих проектов. Тем не менее, мы осознано пошли на этот риск! Ведь, Форум проводится с практическими целями: нам важно, чтобы деятельность социальных предпринимателей и социально ориентированных НКО была замечена, а сами предприниматели смогли установить нужные им контакты с экспертами и партёрами.

Ещё одной новацией станет внедрение формата "Менторских гостиных". Они заменят собой традиционные инвестиционно-экспертные сессии.

Подать заявку на участие в "Менторской гостиной" может любой из выпускников Школы социального предпринимательства или Школы социальных инноваций, который рискнёт представить международной и федеральной команде менторов свой проект.

- Участникам "Менторской гостиной" нужно быть готовым к критике. Зато они смогут получить от профессионалов взгляд на их проект со стороны и получить рекомендации, связанные с дальнейшим развитием своего дела и поиском возможных источников финансирования, - отмечает Ирина Сербина.

Обновлению подвергнется и традиционная Биржа контактов. Планируется, что по итогам Форума будут оформлено не менее 30 соглашений. И впервые эти соглашения будут подписаны не только представителями региональной инфраструктуры поддержки бизнеса с зарубежными и федеральными гостями и партнерами, но и между социальными предпринимателями и партнёрами или другими социальными предпринимателями из других регионов и стран.

Торжественной задумана и заключительная пленарная часть форума, которая пройдёт в формате светового шоу с элементами лазера.

Трёхдневная повестка

Несмотря на то, что деловая программа Форума "ИННОСИБ-2018" запланирована на 18 октября, для участников насыщенными окажутся и 17, и 19 октября. Так 17 октября организаторы подготовили 24 площадки для проведения мастер-классов, с которыми выступят как местные, так и международные эксперты.

А 19 октября запланирована практическая часть программы: для гостей из-за рубежа и федеральных гостей, а также для средств массовой информации, будет организован тур по успешным омским социальным предприятиям. На прошлогоднем Форуме делегации посетили социальные предприятия, вошедшие в Омский кластер социальных инноваций. В 2018 году организаторы решили пригласить гостей в те омские организации, которые вызвали наибольший интерес у иногородних и иностранных участников.