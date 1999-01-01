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Дорогу к вершинам Архыза открыли в Карачаево-Черкесии

Июн 25
Москва Центральный федеральный округ
Дорогу к вершинам Архыза открыли в Карачаево-Черкесии

После капитального ремонта введен в эксплуатацию 11-километровый участок трассы А-156 подъездной автодороги к международному центру отдыха «Архыз»
Дорожные строители завершили работы на сложном отрезке трассы А-156 с опережением графика на четыре месяца.

По данным ФКУ Упрдор «Кавказ», было приведено в нормативное состояние земляное полотно, проезжая часть расширена до восьми метров, что соответствует параметрам третьей технической категории.

Верхний слой дорожной одежды выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Более 2000 м кюветов укрепили монолитным бетоном и установили 18 очистных сооружений для предотвращения загрязнений ручьев в местах пересечения с дорогой. Для стока грунтовых вод установили и переустроили 26 водопропускных труб.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в условиях горной местности, скальные откосы укрепили металлической противокамнепадной сеткой площадью почти 4000 кв. м и протяженностью 180 м. Кроме того, заменено и установлено 128 дорожных знаков, около 9 км металлического барьерного ограждения, а разметка нанесена долговечным термопластиком.

Ремонт данного участка дороги выполнен в рамках программы по совершенствованию федеральной дорожной сети на территории Карачаево-Черкесии и улучшает не только качество дорог, но и привлекательность региона для туристов и инвесторов.

На достигнутом республиканские власти останавливаться не собираются. В Архызе на совещании с участием региональных и федеральных структур обсудили перспективы строительства автомобильной дороги, которая соединит Карачаево-Черкесию, Кавказские Минеральные воды и Сочи и обеспечит комфортные подъездные пути к горнолыжным, бальнеологическим и морским курортам Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Новая трасса создаст дополнительные условия для развития промышленного и агропромышленного секторов, увеличит товарооборот между федеральными округами за счёт снижения логистических издержек производителей.

Проект строительства дороги на условиях государственно-частного партнерства планируется доработать до конца года и представить на следующем инвестиционном экономическом форуме в Сочи.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный



 
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