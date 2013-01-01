Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году



В Законодательном Собрании прошло обсуждение одной из самых объемных государственных программ. В общей ложности ее стоимость вырастет до 11 миллиардов 342 миллионов рублей, что почти на 9% больше, чем в 2018 году.

Дополнительные средства пойдут как на выполнение государственного задания, так на повышение заработной платы и развитие больниц и поликлиник.

«На укрепление материально-технической базы учреждений в следующем году предусмотрено 1,6 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать и закупить оборудование и санитарные автомобили в ФАПы и ЦРБ. Также работы пройдут в поликлиниках Вологды и Череповца. На уровне областных учреждений запланировано приобретение крупного оборудовании: рентгенодиагностических комплексов и аппаратов УЗИ, ремонт в областной клинической больнице и соматического корпуса в областной больнице №2. Кроме того, планируется приобретение автомобилей для выездной работы специалистов областных учреждений», - рассказал и.о. начальника департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

По словам руководителей департамента, на закупку лекарств для больных сахарным диабетом в следующей году из областного бюджета будет направлено 237,6 миллионов рублей, на лечение орфанных заболеваний - 564,3 миллиона, на закупку вакцин - 105 миллионов, на развития кадрового потенциала – 103,7 миллиона рублей.

«В нашем регионе сделано много для того, чтобы профинансировать государственную программу развития здравоохранения на должном уровне. Решаются ключевые вопросы, дополнительное финансирование получают практически все направления. Сейчас важно, чтобы люди на местах почувствовали реальный эффект, чтобы деревнях, селах и городах стало лучше с доступностью медицины. В конечном счете, это и есть основная цель. А точечные проблемы служат тормозом решения главной задачи. На это сейчас должно быть направлено внимание профильного департамента», - подвела итог председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению.

Добавим также, что депутаты обратили внимание специалистов департамента здравоохранения на необходимость решение вопроса по закупке молочных смесей – в проекте бюджета на эти цели заложена лишь половина средств, а также обеспечения лекарствами беременных женщин – финансирование этого направления в 2019 году и вовсе не предусмотрено.

Сообщает Вологодская ТПП