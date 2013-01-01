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ИЗМИР

Доходы бюджета Орловской области в 2017 году выросли на 4,2% и превысили 28 млрд рублей

Янв 29
Орловская область Центральный федеральный округ
Доходы бюджета Орловской области в 2017 году выросли на 4,2% и превысили 28 млрд рублей

О предварительных итогах исполнения областного бюджета за 2017 год врио Губернатора Андрею Клычкову доложила руководитель Департамента финансов области Елена Сапожникова сегодня на аппаратном совещании.
Было отмечено, что почти на 6% увеличились безвозмездные поступления в бюджет. Есть рост по налогу на прибыль, НДФЛ, акцизам по алкогольной продукции, транспортному налогу.

Неналоговые доходы также увеличились на 10,7%, их объем составил 436,8 млн рублей.

В 2017 году на 1,5% увеличились бюджетные расходы – они превысили 30,4 млрд рублей. В минувшем году традиционно в первую очередь средства направлялись на заработную плату бюджетникам, социальные выплаты, страховые взносы на ОМС и межбюджетные трансферты. Почти 66% от общего объема расходов составили расходы на социально-культурную сферу, а также поддержку сельского хозяйства и финансирование Дорожного фонда области.

В ходе обсуждения вопроса Андрей Клычков напомнил, что в конце декабря 2017 года Орловской области из федерального бюджета были предоставлены бюджетные кредиты – почти 4 млрд 130 млн рублей. Средства направлены на замещение ранее привлеченных коммерческих кредитов, что даст существенную экономию бюджетных средств на обслуживание госдолга области.

«Мы должны приложить все усилия к снижению долгового бремени. Еще более активно работать с федеральным центром», − подчеркнул Андрей Клычков. Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечить максимальную эффективность расходов.

В связи с этим глава региона дал поручение Департаменту финансов области в срок до 15 февраля 2018 года подготовить и направить на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов проекты региональных законов об утверждении соглашений с Министерством финансов РФ о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных Орловской области из федерального бюджета. Работу по оптимизации расходов рекомендовано организовать главным распорядителям бюджетных средств.



 
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