Орловская область до конца года получит 70 школьных автобусов



Об этом Андрей Клычков заявил на встрече с членами фракции «КПРФ» Орловского областного Совета народных депутатов.

В центре внимания был вопрос, касающийся проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Андрей Клычков подчеркнул, что региону удалось превысить запланированный показатель по собираемости налогов. На социальную сферу были выделены 18,7 млрд рублей. Это более половины бюджета. Рост в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 18%.

Объем федеральных средств удалось увеличить на 20%. Кроме того, рекордные средства были направлены в этом году на дорожное строительство.

В рамках встречи также были подняты актуальные социальные вопросы. В этом году в районах области запущено строительство 12 спортивных комплексов, 9 ФАПов, центральные районные больницы получили мобильные ФАПы. В ближайшее время автопарк медучреждений пополнят 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи, еще 8 - будут привлечены в регион за счет средств резервного фонда Министерства здравоохранения РФ.

70 новых школьных автобусов, которые пополнят автопарк совсем скоро, полностью закроют потребность в автотранспорте для учащихся.

Андрей Клычков напомнил, что большое внимание в этом году было уделено созданию комфортной городской среды, благоустройству территорий не только в городе, но и в райцентрах.

«Безусловно, финансирования и развития сегодня требуют многие социальные направления, – подчеркнул глав региона. – Для этого перед нами стоит глобальная задача по эффективному формированию доходной части бюджета. Уверен, совместная слаженная работа Правительства области и политических партий, в частности фракции «КПРФ», позволит достигнуть хороших результатов».