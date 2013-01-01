Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги»



В Астрахани под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева прошло совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги. О работе по реализации в регионе федерального проекта «Оздоровление Волги» рассказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего в проекте «Оздоровление Волги», который осуществляется в рамках национального проекта «Экология», задействованы 16 регионов. Вместе с главами этих субъектов федерации в совещании приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств. Дмитрий Медведев, открывая совещание, подчеркнул, что качество жизни трети населения России зависит от «здоровья Волги».

«Наша цель — сделать так, чтобы каждый человек, который живёт на Волге, мог увидеть изменения к лучшему. Задача проекта — свести к минимуму, и по возможности, окончательно ликвидировать вред, который человек за десятилетия причинил самой большой реке в европейской части нашей страны. На эти цели до 2024 года планируем выделить около 205 млрд рублей, из которых основная часть — средства федерального бюджета», — заявил председатель правительства РФ.

Дмитрий Медведев назвал три основные задачи, которые необходимо решить до 2024 года. Во-первых, в три раза сократить объём загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в Волгу и её притоки. Во-вторых, принять кардинальные меры для решения проблем Волго-Ахтубинской поймы. Третья задача — сделать Волгу судоходной везде, где возможно, обеспечив гарантированную глубину судового хода не менее четырех метров.

Врио губернатора Игорь Бабушкин подчеркнул, что для Астраханской области важна реализация всех пунктов «волжского плана». Он отметил, что природные водные объекты исторически являются для астраханцев не только источниками водоснабжения, но и во многом определяют уклад жизни.

Глава региона перечислил основные действия по развитию водохозяйственного комплекса Астраханской области.

Прежде всего, готовится проектно-сметная документация для реконструкции северных и правобережных очистных сооружений в Астрахани с целью снижения в четыре раза объема отводимых в Волгу сточных вод. Стоимость проекта, который будет реализован в 2020-2024 годах, по предварительной оценке составит 5,3 млрд. рублей.

Более 8 млрд рублей потребуется на очистку и углубление больших и малых рек Астраханской области. В рамках федерального проекта до 2024 года предстоит расчистить 62 водных объекта общей протяжённостью 447,5 км и экологически реабилитировать четыре водных объекта протяженностью 23,9 км.

«Одним из первых результатов такой работы стало досрочное завершение в этом году расчистки протоки Царев — 14,1 км работ выполнены с опережением графика на год», — отметил врио губернатора Игорь Бабушкин.

Он также подчеркнул, что в первоочередном порядке необходимо провести работы по дальнейшей расчистке одного из крупнейших рукавов Волги — реки Ахтубы, поскольку из всей протяженности Ахтубы по территории Астраханской области (около 400 км) в оздоровлении нуждаются порядка 115 километров.

Глава региона Игорь Бабушкин особо выделил проекты, которые находятся в «зелёной папке» президента России, отметив, что до конца года завершится разработка проектно-сметной документации для работ по восстановлению проточности внутригородских водоёмов.

На территории области будет уделено особое внимание уникальной зоне западных подстепных ильменей: там запланировано расчистить более 60 водных объектов. Кроме того, в астраханской акватории Волги предстоит поднять 33 затонувших судна.

Подводя итог совещания, Дмитрий Медведев призвал руководителей министерств и глав регионов активизировать работу и освоить в этом году все выделенные на нее федеральные средства, не допуская переноса на следующий год.

Ситуацию, когда у регионов нет денег на проектно-сметные работы и в результате они не получают федерального финансирования на реализацию проекта, премьер-министр назвал «порочным кругом». Дмитрий Медведев подчеркнул: для того чтобы не затягивать процесс оздоровления Волги, федеральное правительство будет выделять деньги регионам на предпроектные работы.