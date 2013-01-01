Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа



Уже в эти выходные на базе «Школы Сколково» пройдет тестирование потенциальных участников конкурса молодых управленцев «Лидеры Тамбовщины». Проект проходит в регионе второй год по инициативе губернатора Александра Никитина. «Главная цель конкурса - показать молодежи, что в нашей области есть все возможности для саморазвития и профессионального роста», - отмечает глава региона.

В этом году конкурс станет ещё более инновационным. Специально для «Лидеров Тамбовщины» разработана уникальная программа подготовки. Она направлена, с одной стороны, на развитие у участников управленческого потенциала, с другой - на его оценку и выявление индивидуальных особенностей конкурсантов.

В процессе образовательных сессий будет проводиться комплексная оценка 8 компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Экспертами станут лучшие специалисты в области оценки персонала, которые собраны под патронажем Тамбовского филиала РАНХиГС.

По итогам личностной диагностики планируется отобрать 130 претендентов, которые будут собираться в течение летнего периода для очного общения и проведения полуфинальных образовательно-оценочных сессий.

Во время мероприятий участникам предстоит выполнять различные задания: кейсы, деловые игры, управленческие симуляции, решение ситуационных задач в командах, задания в сфере проектной деятельности, творческие задания. За каждое выполненное задание участнику будут начисляться баллы по каждой компетенции. По итогам баллы участников суммируются для формирования рейтинга финалистов.

Всего на второй сезон подано более 500 заявок, что существенно превышает прошлогодние данные.