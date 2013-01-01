Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове



«Мы конструируем будущее» - девиз детского сада «Машенька», который открылся сегодня на улице Сабуровская областного центра. Новый детский сад будет реализовывать концепцию развивающего детского технопарка. С днём рождения коллектив детского сада и родителей дошколят поздравил губернатор Александр Никитин, подарив развивающему технопарку биолабораторию.

Буквально неделю назад в северном микрорайоне Тамбова открылся детский сад «Медвежонок». И сегодня по соседству появился его красавец-близнец. Детские сады, действительно, похожи. Они оба построены в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Оба возведены за год в самом густонаселенном микрорайоне областного центра, где потребность в детских садах особенно велика. Оба – типовые проекты, включённые в реестр Минстроя России. Строительство обоих вела ООО «Строительная компания «Жупиков». Губернатор Александр Никитин отметил безупречное качество выполненных работ, за что лично поблагодарил строителей.

- Открытие подобных детских садов – это праздник для всей области. Ведь мы понимаем: нужно сделать все возможное, чтобы снять очередность в детские сады ребят в возрасте до 3 лет, помочь молодым мамам выйти на работу, - сказал глава администрации области Александр Никитин.

Глава региона отметил, что сам отец троих детей. Поэтому знает, насколько важно, чтобы у ребят была возможность посещать детский сад. И особенно важно, чтобы он находился рядом с домом. Именно поэтому в феврале 2019 года губернатор Тамбовской области Александр Никитин взял повышенные обязательства перед президентом России Владимиром Путиным по ликвидации очереди детей в возрасте до 3 лет к 2021 году. Соответственно, только в 2019 году в Тамбовской области будет введено в эксплуатацию пять новых детских садов общей сложностью на 850 мест.

На строительство «Машеньки» было направлено 238,6 миллиона рублей. Из них 150,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 миллион рублей из бюджета Тамбовской области.

Также как и в «Медвежонке», проект «Машеньки» изначально был рассчитан на 250 мест. Но с учетом большой потребности в дошкольных учреждениях на севере Тамбова было принято решение о создании ста дополнительных мест. Всего в детский сад зачислен 361 ребенок, при этом 166 малышей в возрасте до 3 лет.

И все-таки разница между двумя детским садами колоссальная. Каждый из них будет заниматься по своей программе. В частности, «Машенька» - развивающий детский технопарк. В игровых познавательных лабораториях нового сада дети будут знакомиться с основами астрономии и биологии, развивать инженерные навыки, постигать основы конструирования. Здесь и группы соответствующие: «Любознайки», «Следопоты», «Почемучки», «Фантазёры».

В детском саду оборудованы студии робототехники и лего-конструирования. Здесь ребята конструируют, начиная с 2-3 лет. А к пяти уже создают свои модели. Их они показали губернатору Александру Никитину. Более того, 6-летний Серёжа Томсов сыграл с главой региона в робо-футбол.

В «Машеньке» работает студия Stem-образования, студия речевого развития и мультипликации. В последней, в частности, уже идут занятия. Создают аппликации к будущему мультфильму про путешествие Капельки. 4-5-летние ребята уже создали первые кадры к своему мультфильму, предварительно изучив свойства воды. Эти кадры они и показали губернатору Александру Никитину. К концу года воспитанники студии создадут полноценный мультфильм.

В садике есть даже своя детская космическая станция! В групповых помещениях для детей созданы оптимальные условия для познавательной и физической активности. В коридоре вывешены портреты великих ученых Тамбовщины. В биолаборатории, подаренной губернатором, дети будут изучать особенности солнечных лучей и их влияние на рост и развитие растений. А в импровизированной шахматной гостиной дети сыграли с главой региона в шахматы.

Здание детского сада отвечает самым современным требованиям. Здесь установлено новое технологическое оборудование и мебель. Дизайн-проект разработан в индивидуальной колористике с учетом содержания образования (детский технопарк) и названия детского сада («Машенька»), что способствует активному включению ребенка в образовательный процесс.

- Просто фантастическое оборудование! – отметил глава администрации области Александр Никитин.

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для беспрепятственного доступа в здание инвалидов и других маломобильных групп населения. Детский сад оборудован грузопассажирским лифтом для маломобильных групп населения, устроены специализированные туалетные комнаты на 1 и 2 этаже. Кроме того, для обеспечения доступности движения групп населения с нарушениями зрения применены различные тактильные указатели, размещенные в покрытии пола.

На территории детского сада оборудованы двенадцать игровых площадок с теневыми навесами, игровым оборудованием. Есть детская метеостанция, а также физкультурная площадка. Кроме того, оборудована и специальная площадка для организации занятий по обучению правилам дорожного движения, безопасного поведения детей на улице.