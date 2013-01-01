Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство



В 2019 году объем федерального финансирования государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» увеличится на 83 млн рублей

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин на аппаратном совещании в областной администрации 29 октября.

В будущем году объем финансирования из федерального бюджета государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» составит около 240 млн рублей. Таким образом, наш регион получит на треть больше федеральных субсидий, чем в 2018 году.

Софинансирование из регионального бюджета составит более 9 млн рублей. Как и в прошлом году, Губернатором Андреем Клычковым принято решение о дополнительном выделении 120 млн рублей из средств Дорожного фонда Орловской области на благоустройство дворовых территорий.

Общая сумма средств по программе в 2019 году составит 369 млн рублей.

В 2018 году на реализацию приоритетного проекта на территории Орловской области направлено 539,3 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 158,1 млн рублей; средства областного бюджета – 128,3 млн рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 2,9 млн рублей; межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы – 250 млн рублей.

В 2018 году в рамках реализации программы работы ведутся в 47 городских округах и поселениях Орловской области.

Запланировано благоустроить 175 дворовых территории, в том числе 7 дворов включены в муниципальные программы дополнительно за счет средств сложившейся экономии по результатам отбора подрядных организаций.

С участием средств федеральной субсидии благоустройству подлежит 19 общественных территорий.

За счет средств межбюджетного трансферта Правительства Москвы запланировано благоустройство 11 общественных территорий, разработка сметной документации на благоустройство «Городского парка культуры и отдыха» и «Детского парка», приобретение элементов благоустройства общественных территорий города Орла.

На сегодня фактически завершены работы по 165 дворовым (94%) и 18 общественным территориям (95%). Продолжаются работы на 10 дворовых и 1 общественной территории. Муниципальными образованиями представлены планы-графики завершения работ по проблемным объектам.

В рамках средств межбюджетного трансферта Правительства Москвы в городе Орле завершен ремонт Колоннады Городского парка культуры и отдыха; капитальный ремонт сквера «Юность»; текущий ремонт Сквера имени пионерской организации «Орлята» (у магазина «Орел»); текущий ремонт Сквера «1000 и 1 мелочь» (улица Матвеева); ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь; праздничное и световое оформление мостов и площадей, приобретено сценическое оборудование.

Подготовлены документы на оплату работ по объекту «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал».

Ведутся работы по текущему ремонту Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» (1-я очередь); входной группы в Городском парке культуры и отдыха, в том числе фонтан; проезда на Бульваре Победы (2-я очередь); Комсомольской площади.

Осуществляется разработка сметной документации по объектам «Комплексное благоустройство территории «Городского парка культуры и отдыха» и «Детского парка».

Глава региона Андрей Клычков поручил рабочей группе «Губернаторского контроля» совместно с руководством муниципальных образований усилить контроль за качеством и соблюдением установленных сроков работ по благоустройству территорий.

В срок до 15 ноября главам муниципальных районов и городских округов Орловской области необходимо обеспечить завершение запланированных на 2018 год мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды.

«В течение ноября главам муниципальных образований нужно предоставить перечень объектов, которые планируется включить в программу благоустройства на 2019 год», - сказал Андрей Клычков. При этом Губернатор подчеркнул, что выбор общественных и дворовых территорий, которые нуждаются в обновлении в первую очередь, будет вынесен на общественное обсуждение.