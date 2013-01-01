Делегация Омской области принимает участие в выставке WorldFood Moscow



Семь омских производителей начали работу на 27-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow, демонстрирующей достижения российского и мирового продовольственного рынка.

Семь омских производителей начали работу на 27-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow, демонстрирующей достижения российского и мирового продовольственного рынка.

Познакомиться с достижениями компаний-участников позволил коллективный стенд Омской области, подготовленный Центром поддержки экспорта, действующим на базе регионального Агентства развития и инвестиций. Экспозиция стенда представлена продукцией пищевой промышленности Омской области следующих производителей: ООО «ПКФ «Сибирская белочка», ООО «Ягоды Сибири», ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский», ООО «Созвездие», ООО «С-Фрукт Сибирь», ООО «Сибснэк», ООО «Компания «Знатные продукты».

«Выставка WorldFood Moscow – эффективный инструмент для увеличения объемов продаж, оперативного продвижения омской продукции и привлечения новых клиентов. Центр поддержки экспорта организует участие омского бизнес-сообщества в данной выставке на льготных условиях, в которые входят: аренда выставочной площади, регистрационный взнос, разработка и печать презентационных материалов участников выставки», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

В первый день работы выставки большая часть переговоров была проведена с российскими компаниями, при этом некоторые из них выразили желание представлять продукцию омских производителей в своих городах.

Также живой интерес к стенду Омской области проявили и иностранные участники: китайская торговая компания высоко оценила качество продукции ООО «Созвездие», а представители турецкой фирмы заинтересовались товарами ООО «Ягоды Сибири».