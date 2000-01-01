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ИЗМИР

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Июн 9
Омская область Сибирский федеральный округ
Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке
Пять омских производителей начали работу на выставке "Российско-Монгольская инициатива 2018", которая открылась в Улан-Баторе.

Познакомиться с достижениями омских компаний-участников позволил коллективный стенд Омской области, подготовленный Центром поддержки экспорта, действующим на базе регионального Агентства развития и инвестиций. Экспозиция стенда представлена продукцией российского сельхозмашиностроения и товаров народного потребления.

В первый же день работы её посетили Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, представитель Президента России Игорь Левитин и высокопоставленные лица Монголии: президент Халтмаагийн Баттулга, вице-премьер Улзийсайханы Энхтувшин, Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Батжаргалын Батзориг.

- Устойчивое развитие традиционных дружественных отношений с Россией является главным приоритетом внешней политики нашего государства. На современном этапе в качестве главной задачи ставится вопрос обогащения двусторонних отношений экономическим содержанием, - подчеркнул Халтмаагийн Баттулга, обращаясь на церемонии открытия к участникам форума.

За день омские компании провели переговоры более чем с 60 представителями монгольского бизнеса. Жатки, сеялки и прицепы ООО “Омскагротехсервис” вызвали особый интерес у сельхозпроизводителей, фермеров и торговых компаний Улан-Батора.

Представители омского предприятия «Веселый мельник» провели переговоры с десятью фирмами, занимающимися торговлей и производством кондитерских изделий, в том числе с крупной компанией Uguuj-Sweet & Bisquits, заинтересованной в поставках муки омского производства.

Не меньшим спросом пользовалась экспозиция омской фирмы «Базис». Культиватор «Степняк», выставленный рядом со стендом Омской области, уже успешно поставляется монгольским фермерским хозяйствам.

ООО «Агрохолдинг «Сибирь» и компания «Агрорезерв» провели более 45 переговоров с производителями комбикормов и торговыми компаниями. Участников мероприятия заинтересовали омские ячмень, пшено и продукция для фуража.

- Участие в выставке позволит предпринимателям малого и среднего бизнеса Омска и Омской области изучить целевой рынок Монголии, провести переговоры с потенциальными партнерами, заключить экспортные контракты, - рассказала заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области Анна Колоколова.



 
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