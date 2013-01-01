Давайте измерим давление бизнесу.



19 июля 2019 года под руководством Степана Ткачука, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области, и Галины Телегиной, Президента Союза Вологодская торгово-промышленная палата, прошло совещание с руководителями территориальных управлений федеральных контрольно-надзорных органов и бизнес-объединений.

В ходе совещания обсуждались результаты Индекса административного давления в Вологодской области, демонстрирующего степень комфорта ведения бизнеса, и ключевые проблемы в сфере контроля и надзора.

Региональный омбудсмен Степан Ткачук представил участникам доклад о ключевых проблемах реформы контрольно-надзорной деятельности и предложениях по ее совершенствованию; ознакомил с показателями работы нескольких контрольных ведомств, таких как Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС и Жилищной инспекции, на которые приходится более 80% контрольных и надзорных мероприятий. Степан Николаевич отметил, что результаты Индекса административного давления складывается из 7-ми показателей практики работы по отдельным контрольно-надзорным органам и штрафам по статье 12.21.1 КоАП РФ за движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов.

Президент Вологодской торгово-промышленной палаты Галина Телегина обратила внимание на обсуждение в бизнес-среде нового законопроекта по контролю и надзору, продолжающуюся актуальность внедрения таких профилактических мероприятий как обобщение правоприменительной практики и выпуск руководств по соблюдению обязательных требований, проведение публичных консультаций и внедрения мер стимулирования добросовестности как проверяющего, так и проверяемого.

Индекс показывает значительный разброс в показателях деятельности оцениваемых органов контроля. Так, в среднем по России доля предупреждений по итогам контрольно-надзорных мероприятий в деятельности Роспотребнадзора по стране составляет 12%, а в Вологодской области – 37% (и занимает первое место среди лучших регионов); в деятельности Россельхознадзора РФ – 17%, по Вологодской области – 40%; в деятельности Росприроднадзора по стране – 26%, в нашем регионе – 46%. По показателю доли хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору со стороны Ростехнадзора по России 30%, в Вологодской области - 13,3%; со стороны Росприроднадзора этот показатель одинаковый как в стране, так и в Вологодской области (24%); со стороны ГУ МЧС России – 8%, в вологодском регионе – 5%. Эти и другие составляющие показатели очень различаются и в разрезе регионов.

«По сумме показателей Вологодская область занимает в общем рейтинге тринадцатое место и входит в 15 лучших регионов из 81, в которых административное давление наиболее щадящее. Это результат совместной конструктивной работы органов надзора с бизнесом, в т.ч. внедрения риско-ориентированного подхода, систематически проводимых публичных слушаний правоприменительной практики, внедрения профилактических мероприятий и повышения уровня зрелости самих организаций. Принимаемые совместные меры по реформированию контрольной деятельности способствуют снижению административного давления на бизнес, позволяют не допускать системных нарушений, обеспечивают свободу экономической деятельности. Например, число запланированных контрольных мероприятий за последние пять лет снизилось почти в 4 раза» - отметил омбудсмен Степан Ткачук.

Участники совещания предлагали и дальше совершенствовать методику оценки показателей деятельности надзорных органов и внедрения мероприятий, нацеленных на действительное снижение административной нагрузки на бизнес на разных стадиях; запустить регулярную площадку для анализа, проектирования и отработке решений по совершенствованию делового климата с участием бизнес-объединений, регионального уполномоченного и органов власти.

Среди основных решений по совершенствованию системы контроля и надзора назывались: снижение избыточной нагрузки и исключение необоснованной ответственности, усилить ответственность и расширить состав административной ответственности должностных лиц при осуществлении контроля и надзора, ограничить возбуждение дел об административных правонарушениях против юридических лиц и предпринимателей без проведения мероприятий контроля и надзора.

Уполномоченный ждет от бизнеса обратной связи по данным вопросам, и продолжает обобщать конкретные предложения для органов контроля и надзора, в части совершенствования процессов контроля и надзора, правоприменительной практики и улучшению предпринимательского климата в регионе.