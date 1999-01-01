Датчане инвестируют в развитие свиноводства на Тамбовщине более трех миллиардов рублей



Администрация Тамбовской области заключила соглашение с компанией «Гудвэлли» (Goodvalley A/S Дания), ООО «Рассказвоский свиноводческий комплекс» по реализации инвестиционного проекта стоимостью более трех миллиардов рублей.

Подписи на документе поставили губернатор Александр Никитин, генеральный директор «Гудвэлли» Том Аксельгаард и генеральный директор управляющей компании ООО «Гудвэлли» Йенсен Николай Вовк.

В рамках проекта планируется увеличение производственных мощностей в Рассказовском районе на 30 тысяч тонн мяса (в живом весе) в год. В частности, предусмотрено строительство высокотехнологичного свиноводческого комплекса полного цикла, включающего в себя товарный репродуктор на 5000 голов свиноматок и площадки по доращиванию. Сроки реализации проекта рассчитаны на 2019 -2020 годы. В итоге будет создано 150 новых рабочих мест.

«Мы увеличиваем мощности, мы увеличиваем доходную базу консолидированного бюджета области, в целом улучшаем показатели развития. Это очень важно. Здесь будут использоваться современные технологии и современное производство. Не менее важно минимизировать последствия от их воздействия на окружающую среду, поэтому все санитарно-защитные требования будут неукоснительно соблюдаться. Помимо привлечения инвестиций для нас крайне важно сохранить звание самого экологически чистого региона страны», - подчеркнул Александр Никитин.

Инвестиционный проект с участием датского капитала реализуется в Рассказовском районе с 2012 года. Он реализован на двух площадках, которые включают репродуктор на 4800 голов свиноматок, площадку доращивания и откорма на 40 тысяч голов и комбикормовый завод. Общий объем инвестиций в первую очередь проекта составил более 2,43 миллиарда рублей. В итоге было создано 236 рабочих мест. За шесть с половиной лет работы компания перечислила около 300 миллионов рублей в качестве налогов в бюджет области.

Александр Никитин отметил, что инвестиционные проекты создают рабочие места. Но для улучшения жизни на селе необходимо развивать и социальную инфраструктуру. По словам губернатора, в 2019 году на эти цели за счет всех источников финансирования направят около 1 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на развитие сельских дорог, медицинского обслуживания и улучшение жилищных условий сельчан.