Через месяц в Омске пройдет третий IT-форум
В рамках форума пройдут роботехнический фестиваль, конференция по образованию, а также свою работу начнут площадки по развитию цифровых технологий.
«Форум является хорошей практикой взаимодействия государства и сектора, который будет напрямую влиять на завтрашний день и формировать вектор будущего. Форум создает возможность предметно обсудить развитие отрасли, а это рабочие места, налоги и в целом качество жизни населения», - подчеркнул министр экономики Омской области Расим Галямов. Центральной темой IT-форума в этом году станет цифровая экономика. Форум объединит представителей из различных отраслей, раскроет их возможности, особенности и перспективы цифровизации.
«IT-форум стал традиционным мероприятием. Это площадка, которая объединяет не только специалистов этой отрасли, но представителей других отраслей экономики и органов власти. В рамках форума пройдут конференции по образованию, цифровой безопасности, цифровому маркетингу, цифровой медицине и цифровой реальности», - поделился президент НП «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев.
Отметим, что в результате проведенного в прошлом году Форума подписано полсотни соглашений и договоров о сотрудничестве. Форум собрал более 6 тысяч посетителей и более 100 спикеров. Омская область стала площадкой для притяжения талантливой молодежи из Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей.
В рамках телемоста с Омской областью доктор экономических наук, профессор, ректор Инновационного Евразийского университета города Павлодар Марат Баяндин отметил, что опыт омского форума помог организовать совместное мероприятие с коллегами из Казахстана – I Межрегиональный IT-Форум в Павлодаре, высоко оцененный представителями IT-сообществ обеих стран.
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