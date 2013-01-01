Через месяц в Омске пройдет третий IT-форум



В рамках форума пройдут роботехнический фестиваль, конференция по образованию, а также свою работу начнут площадки по развитию цифровых технологий.

Омская область уже в третий раз станет местом проведения IT-форума. В этом году он пройдет с 19 по 21 февраля при активном взаимодействии профессионального сообщества, бизнеса и власти. Робототехнический фестиваль состоится на базе Омского велотрека, работа деловых площадок запланирована в областном Конресс-холле.

«Форум является хорошей практикой взаимодействия государства и сектора, который будет напрямую влиять на завтрашний день и формировать вектор будущего. Форум создает возможность предметно обсудить развитие отрасли, а это рабочие места, налоги и в целом качество жизни населения», - подчеркнул министр экономики Омской области Расим Галямов. Центральной темой IT-форума в этом году станет цифровая экономика. Форум объединит представителей из различных отраслей, раскроет их возможности, особенности и перспективы цифровизации.

«IT-форум стал традиционным мероприятием. Это площадка, которая объединяет не только специалистов этой отрасли, но представителей других отраслей экономики и органов власти. В рамках форума пройдут конференции по образованию, цифровой безопасности, цифровому маркетингу, цифровой медицине и цифровой реальности», - поделился президент НП «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев.

Отметим, что в результате проведенного в прошлом году Форума подписано полсотни соглашений и договоров о сотрудничестве. Форум собрал более 6 тысяч посетителей и более 100 спикеров. Омская область стала площадкой для притяжения талантливой молодежи из Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей.

В рамках телемоста с Омской областью доктор экономических наук, профессор, ректор Инновационного Евразийского университета города Павлодар Марат Баяндин отметил, что опыт омского форума помог организовать совместное мероприятие с коллегами из Казахстана – I Межрегиональный IT-Форум в Павлодаре, высоко оцененный представителями IT-сообществ обеих стран.