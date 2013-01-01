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Челябинский тракторный завод отгружает заказы российским железнодорожникам и газопереработчикам

Апр 5
Москва Центральный федеральный округ
Челябинский тракторный завод отгружает заказы российским железнодорожникам и газопереработчикам

Челябинский тракторный завод поставил 27 бульдозеров заказчику — центральной дирекции по ремонту путей ОАО РЖД, выиграв соответствующий тендер. Бульдозеры отправлены пятнадцати получателям: от Ростова-на-Дону до Хабаровска. Техника уже доставлена заказчикам и приступила к работе.
Железнодорожники выбрали классическую машину с механической трансмиссией и дизелем Д-180 — модель Б10М.0101ДР — с прямым поворотным отвалом и трехзубым рыхлителем. Все машины оснащены двумя дополнительными опциями. Но если одна из них — кондиционер в кабине — вполне обычная, то вторая установлена впервые. Это система звукового кругового оповещения отечественного производства — Элод-160М1. На каждом тракторе установлены два мощных динамика, один вещает вперед, другой — назад. Управляет ими оператор из кабины, предупреждая о своих маневрах, а также он может транслировать сообщения от координатора работ, с которым оператор связывается по рации.

Кроме того, ЧТЗ, входящий в состав группы «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех и являющийся промышленным объединением по производству широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники, в рамках программы импортозамещения изготовил и поставил в адрес предприятия «Газпром-переработка» для работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ранее на заводе использовались только импортные погрузчики) эксклюзивную версию колесных погрузчиков в количестве трех штук, оснащенных системой взвешивания груза, поднимаемого ковшом (емкость ковша 4 м.куб., грузоподъемность 7 тонн ), а также системой навигации и слежения Глонасс. Главным отличием от серийных ПК-70 является установка химостойкой изоляции на электрооборудование машин. Также в кабине установлены кондиционеры.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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