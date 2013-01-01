Челябинский тракторный завод отгружает заказы российским железнодорожникам и газопереработчикам
Челябинский тракторный завод поставил 27 бульдозеров заказчику — центральной дирекции по ремонту путей ОАО РЖД, выиграв соответствующий тендер. Бульдозеры отправлены пятнадцати получателям: от Ростова-на-Дону до Хабаровска. Техника уже доставлена заказчикам и приступила к работе.
Кроме того, ЧТЗ, входящий в состав группы «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех и являющийся промышленным объединением по производству широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники, в рамках программы импортозамещения изготовил и поставил в адрес предприятия «Газпром-переработка» для работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ранее на заводе использовались только импортные погрузчики) эксклюзивную версию колесных погрузчиков в количестве трех штук, оснащенных системой взвешивания груза, поднимаемого ковшом (емкость ковша 4 м.куб., грузоподъемность 7 тонн ), а также системой навигации и слежения Глонасс. Главным отличием от серийных ПК-70 является установка химостойкой изоляции на электрооборудование машин. Также в кабине установлены кондиционеры.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
|5 Апр:
|5 Апр:
|5 Апр:
|5 Апр:
|5 Апр:
|5 Апр:
|5 Апр:
|4 Апр:
|4 Апр: