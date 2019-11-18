Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени

Председатель Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Анапской Торгово-промышленной палаты Дмитрий Ципалов комментирует проблемы частного гостиничного бизнеса на юге России, подчас действующего на полулегальной основе, и предлагает меры по улучшению ситуации.

Одной из злободневных проблем, с которой сталкивается сегодня Торгово-промышленная палата такого курортного города, как Анапа, является сезонное размещение туристов в мини-гостиницах и гостевых домах на полулегальной основе, что значительно сокращает поступления налогов в бюджет от данного вида предпринимательской деятельности.

Подобная ситуация сложилась в период с 2005 по 2015 годы, в связи с возникшей практикой регистрации права собственности индивидуального жилищного строительства, в том числе на основании решений судов. Объекты капитального строительства, явно не соответствующие и не попадающие под характеристики индивидуальных жилых домов, регистрируются таковыми, при этом фактически являясь коммерческими объектами и в большинстве случаев – гостиницами.

В настоящее время органами муниципальной власти проводятся проверки по выявлению физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бизнес в объектах капитального строительства с назначением и наименованием «жилой дом», в результате которых выдается предписание об изменении собственником объекта на «гостиницу».

Однако практика показывает, что данные предписания не исполнимы, т.к. действующее законодательство не предусматривает процедуру изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства с жилого дома на коммерческий вид использования. Таким образом, собственника ставят перед выбором: либо объект под снос, либо поиск вариантов решения данного вопроса, не всегда в рамках правового поля.

Возникшая непростая ситуация может быть урегулирована путем принятия постановления Правительства Российской Федерации, упрощающего изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства к фактическому использованию по принципу «Дачной амнистии».

Указанная мера позволит легализовать гостиничный бизнес юга России, а также другие виды предпринимательской деятельности, в случае если они не несут угрозу жизни и здоровью граждан и при этом существенно увеличить налоговые поступления в бюджет страны.