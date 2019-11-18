Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ФЕВ, 17:56 МСК
USD (ЦБ)    65,6097
EUR (ЦБ)    71,6458

27 ФЕВ, 17:56 МСК
USD (ЦБ)    65,6097
EUR (ЦБ)    71,6458

Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени

Фев 27
ТПП РФ
Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени
Председатель Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Анапской Торгово-промышленной палаты Дмитрий Ципалов комментирует проблемы частного гостиничного бизнеса на юге России, подчас действующего на полулегальной основе, и предлагает меры по улучшению ситуации.

Одной из злободневных проблем, с которой сталкивается сегодня Торгово-промышленная палата такого курортного города, как Анапа, является сезонное размещение туристов в мини-гостиницах и гостевых домах на полулегальной основе, что значительно сокращает поступления налогов в бюджет от данного вида предпринимательской деятельности.

Подобная ситуация сложилась в период с 2005 по 2015 годы, в связи с возникшей практикой регистрации права собственности индивидуального жилищного строительства, в том числе на основании решений судов. Объекты капитального строительства, явно не соответствующие и не попадающие под характеристики индивидуальных жилых домов, регистрируются таковыми, при этом фактически являясь коммерческими объектами и в большинстве случаев – гостиницами.

В настоящее время органами муниципальной власти проводятся проверки по выявлению физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бизнес в объектах капитального строительства с назначением и наименованием «жилой дом», в результате которых выдается предписание об изменении собственником объекта на «гостиницу».

Однако практика показывает, что данные предписания не исполнимы, т.к. действующее законодательство не предусматривает процедуру изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства с жилого дома на коммерческий вид использования. Таким образом, собственника ставят перед выбором: либо объект под снос, либо поиск вариантов решения данного вопроса, не всегда в рамках правового поля.

Возникшая непростая ситуация может быть урегулирована путем принятия постановления Правительства Российской Федерации, упрощающего изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства к фактическому использованию по принципу «Дачной амнистии».

Указанная мера позволит легализовать гостиничный бизнес юга России, а также другие виды предпринимательской деятельности, в случае если они не несут угрозу жизни и здоровью граждан и при этом существенно увеличить налоговые поступления в бюджет страны.

27 Фев 2020, ТПП РФ


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
20 Фев:
18 Фев:
30 Янв:
Вне округа (Федерация):
30 Янв:
10 Янв:
9 Янв:
РОССИЯ:
27 Фев:
27 Фев:
27 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Санкции во благо. Почему США и Британия увеличили закупки нефти у России

Санкции во благо. Почему США и Британия увеличили закупки нефти у России
Экономика

Глобальное потепление затронет всех людей на планете. Ученые показали влияние изменения климата на мозг человека.

Глобальное потепление затронет всех людей на планете. Ученые показали влияние изменения климата на мозг человека.
Наука и технологии

Превысили размер допустимых штрафов. После критики Мишустина штрафы за ПДД снизят

Превысили размер допустимых штрафов. После критики Мишустина штрафы за ПДД снизят
Экономика

Повысить цены и не менять состав. Чего просят у власти российские пивовары

Повысить цены и не менять состав. Чего просят у власти российские пивовары
Экономика

«Обнулить президентство». Экс-помощник Путина рассказал, зачем меняют Конституцию

«Обнулить президентство». Экс-помощник Путина рассказал, зачем меняют Конституцию
Политика 5

Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время

Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время
Политика

Узнай, страна

Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени

Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени

В Москве корпорация "МиГ" разработала цифровую систему автоматической посадки военных самолетов

В Москве корпорация

На Сахалине начинают строить нефтегазовый технопарк за 18,8 млрд рублей

На Сахалине начинают строить нефтегазовый технопарк за 18,8 млрд рублей

В Красноярском крае стартует строительство самого северного моста через Енисей за 8,3 млрд рублей

В Красноярском крае стартует строительство самого северного моста через Енисей за 8,3 млрд рублей

Новости дня

17:52 Ученые показали, как изменение климата влияет на мозг человека Ученые показали, как изменение климата влияет на мозг человека
CША и Великобритания резко увеличили импорт российской нефти
CША и Великобритания резко увеличили импорт российской нефти
17:39 Минюст озвучил условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Минюст озвучил условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
17:00 Россия приостанавливает авиасообщение с Ираном Россия приостанавливает авиасообщение с Ираном
16:46 Правительство определило кураторов и руководителей национальных проектов Правительство определило кураторов и руководителей национальных проектов
16:00 Российские истребители попали под обстрел турецких военных в Сирии Российские истребители попали под обстрел турецких военных в Сирии
15:40 Лукашенко обвиняет Россию в "понуждении" к созданию Союзного государства Лукашенко обвиняет Россию в "понуждении" к созданию Союзного государства
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:46 Правительственная армия Сирии отразила все атаки оппозиции в Идлибе Правительственная армия Сирии отразила все атаки оппозиции в Идлибе

Узнай, страна!

16:08 Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени Частный гостиничный бизнес юга России должен выйти из тени
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:55 В Москве корпорация "МиГ" разработала цифровую систему автоматической посадки военных самолетов В Москве корпорация "МиГ" разработала цифровую систему автоматической посадки военных самолетов
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter