Центр СПО в Орле

Андрей Клычков: «Создание Центра среднего профессионального образования для ЦФО сделает наш регион поставщиком квалифицированных кадров, станет новой точкой роста экономики»

Такое заявление глава региона сделал на аппаратном совещании в рамках обсуждения реализации на Орловщине приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий».

По его словам, уже сегодня орловские ссузы проводят активную работу по повышению профессиональных стандартов. Реализуется ряд отраслевых конкурсов, направленных на выявление лучших молодых мастеров.

«Развитие сектора связано с планами создания на Орловщине Центра среднего профессионального образования для ЦФО. Я озвучил нашу совместную с РАНХиГС инициативу Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Проект прошел рассмотрение в профильных министерствах. При его воплощении надеемся на федеральную поддержку», - подчеркнул Андрей Клычков.

Как сообщила руководитель Департамента образования области Татьяна Шевцова, обучение по программам среднего профессионального образования в регионе осуществляют 19 профессиональных образовательных организаций и 7 вузов, в которых получают навыки 14,7 тыс. человек.

За последние четыре года с учетом спроса работодателей в техникумах и колледжах введено 19 новых профессий и специальностей.

Татьяна Шевцова рассказала о приоритетном проекте «Рабочие кадры для передовых технологий», направленном на создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования.

По итогам его реализации к 2020 году в Орловской области будут внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты по наиболее востребованным и перспективным профессиям, произведена модернизация материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций.

Кроме того, планируется создать четыре аттестованных центра проведения демонстрационного экзамена, четыре специализированных центра компетенций, один центр опережающей профессиональной подготовки.

В перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в нашем регионе включено 9 направлений подготовки.

Новые ФГОС СПО внедрят 11 образовательных организаций.

В настоящее время 5 профессиональных образовательных организаций принимают участие в конкурсе на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Кроме того, орловские студенты продолжают успешно участвовать в чемпионатах «Молодые профессионалы». В 2017 году победителями регионального чемпионата стали 19 орловцев, призерами - 39 человек. В 2018 году награды победителей и призеров получили 48 юношей и девушек. Студент «Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов вошел в состав национальной сборной России и будет делегирован в 2019 году на Чемпионат мира по компетенции «Облицовка плиткой».

Андрей Клычков поставил задачу более эффективного сотрудничества с компаниями-работодателями для выявления актуальных кадровых потребностей и подготовки необходимых специалистов.

Напомним, что продолжается прием заявок на конкурс «Молодые кадры Орловщины».

Его победители будут рекомендованы к замещению должностей государственной или муниципальной службы в рамках компетенции.