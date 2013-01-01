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Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей

Янв 9
Омская область Сибирский федеральный округ
Центр поддержки экспорта Омской области увеличил объем поддержанного экспорта до 1 миллиарда рублей

За 2018 год при содействии регионального Центра поддержки экспорта предприятиями региона заключены экспортные контракты на сумму около 1 миллиарда рублей, что в два раза превышает результаты прошлого года.
Напомним, что Центр поддержки экспорта, который действует на базе Агентства развития и инвестиций Омской области, оказывает содействие малым и средним предприятиям региона по комплексному продвижению их товаров и услуг на зарубежных рынках.

«Центр на безвозмездной основе оказывает помощь в поиске рынков сбыта путем проведения маркетинговых исследований, бизнес-миссий, организации участия омских компаний в зарубежных выставках, а также правовую помощь в экспертизе внешнеэкономических контрактов. За 2018 год специалистами Центра оказано около 1000 услуг экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Центр поддержки экспорта Омской области предлагает действующим и начинающим экспортерам проведение маркетинговых исследований на льготных условиях. Данная услуга показывает, насколько продукция или услуга востребована в выбранной для экспорта стране. В результате исследований омские предприниматели получают оценку емкости рынка, анализ ценообразования, досье на потенциальных клиентов и конкурентный анализ.

«В 2018 году специалисты Центра провели маркетинговое исследование рынка Германии, Узбекистана и Казахстана. Бизнесменов интересовали поставки светодиодных светильников, счетчиков воды и газа, а также гибкой упаковки для пищевой продукции в эти страны. Полученные данные позволят компаниям без лишних рисков начать развитие бизнеса на целевом исследуемом рынке», - отметили в Центре поддержки экспорта Омской области.

Добавим, что в 2018 году Центром для продвижения экспортных предложений омской компании на зарубежные рынки создан англо-русский интернет-сайт.

Кроме маркетинговых исследований зарубежных рынков Центром оказываются услуги по предэкспортной подготовке товаров: международная защита интеллектуальной собственности и сертификация.

Так, при поддержке Центра была проведена международная регистрация товарного знака для омского производителя эффективных биологически активных добавок в Сербии, Черногории и Чехии. Оказанная поддержка помогла предприятию заключить свой первый экспортный контракт с покупателем из Сербии.

Благодаря Центру экспорта омской компании, которая занимается производством трикотажной одежды, удалось заключить сразу 2 экспортных контракта с розничными магазинами на международной выставке Fashion Expo Astana 2018. Отметим, что это первый экспортный опыт предпринимателей, который оказался успешным.

Исключительно эффективным инструментом для развития экспортной деятельности являются выездные мероприятия Центра – бизнес-миссии в зарубежные страны и участие в международных выставках. Эти услуги Центр также предоставляет на безвозмездной основе.

Яркий пример - международная выставка продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China 2018, которая состоялась в мае текущего года в Шанхае (Китай). На выставке Омскую область представили делегацией ведущих производителей пищевой продукции. С целью демонстрации потенциальным китайским партнерам омских товаров Центром был арендован коллективный выставочный стенд. Результатом участия Омского региона в мероприятии стало подписание 5 экспортных контрактов на общую сумму 267 миллионов рублей.

«В течение 2018 года омские предприниматели при нашем содействии отправили на экспорт в Китай и страны СНГ музыкальное и электротехническое оборудование, строительные материалы, пищевую продукцию, промышленные масла и смазки, продукцию деревообрабатывающей промышленности», - Евгений Ковтун.

В прошлом году Центром поддержки экспорта реализован цикл бесплатных семинаров в рамках образовательного проекта Российского экспортного центра «Школа экспорта РЭЦ». Ее участниками стали порядка 100 омских компаний.

Напомним, что Центр поддержки экспорта Омской области является точкой доступа услуг Российского экспортного центра. Предприниматель, обратившийся в региональный Центр, может получить разнообразные финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта, в том числе и такую услугу, как поиск партнеров.

«Центр уже подготовил предварительный план деловых миссий и выставочных мероприятий на 2019 год. Экспортеров приглашают в бизнес-миссии и к участию в международных выставках во Вьетнаме, Узбекистане, Казахстане и европейских странах. Впервые омские предприниматели смогут освоить при поддержке Центра новые страны для экспорта своей продукции и услуг – Грецию, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Приглашаем субъектов малого и среднего предпринимательства к сотрудничеству», – заключил Евгений Ковтун.



 
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