Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей на семинр



С 30 по 31 января 2018 года в областном Конгресс-холле состоится семинар «Основы экспортной деятельности» Школы экспорта РЭЦ.

Экспортный семинар пройдет в очном формате. В курсе последовательно рассмотрен каждый из этапов жизненного цикла экспортного проекта. Участники семинара узнают о преимуществах экспортной деятельности для российских предпринимателей, изучат механизмы выбора потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей; смогут оценить соответствие своего продукта требованиям внешнего рынка; определят потенциальные риски и способы их минимизации; проанализируют основные этапы осуществления внешнеторговой сделки: международные переговоры, заключение внешнеторгового контракта, таможенное оформление, оптимизация логистических процессов и получение валютных платежей; а также выявят инструменты государственной поддержки, наиболее релевантные для своего проекта.

Теоретическая часть семинара подкреплена практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной деятельности.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает к участию на безвозмездной основе представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Для прохождения обучения необходимо:

Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет);

Выбрать курс «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий» в разделе «Календарь очного обучения» (Омская обл.) и зарегистрироваться на курс (ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить письма-направления с места работы на прохождение обучения, скачать образец);

Пройти тестирование из 15 вопросов (результат тестирования не влияет на возможность пройти обучение);

После прохождения очного обучения и сдачи итогового теста участники получат сертификат.

Если возникли трудности при оформлении заявки, необходимо связаться с сотрудником Центра: Александр Жарков, тел.: +7 (3812) 40-88-77, zharkov@eic-omsk.ru.

Даты проведения: 30 января с 09.30 до 18.00 часов, 31 января с 09.30 до 14.00 часов.

Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября 25/2, областной Конгресс-Холл, 3 этаж, малый зал.