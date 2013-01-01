Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей на семинр
С 30 по 31 января 2018 года в областном Конгресс-холле состоится семинар «Основы экспортной деятельности» Школы экспорта РЭЦ.
Теоретическая часть семинара подкреплена практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной деятельности.
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает к участию на безвозмездной основе представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.
Для прохождения обучения необходимо:
Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет);
Выбрать курс «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий» в разделе «Календарь очного обучения» (Омская обл.) и зарегистрироваться на курс (ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить письма-направления с места работы на прохождение обучения, скачать образец);
Пройти тестирование из 15 вопросов (результат тестирования не влияет на возможность пройти обучение);
После прохождения очного обучения и сдачи итогового теста участники получат сертификат.
Если возникли трудности при оформлении заявки, необходимо связаться с сотрудником Центра: Александр Жарков, тел.: +7 (3812) 40-88-77, zharkov@eic-omsk.ru.
Даты проведения: 30 января с 09.30 до 18.00 часов, 31 января с 09.30 до 14.00 часов.
Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября 25/2, областной Конгресс-Холл, 3 этаж, малый зал.
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