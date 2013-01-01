Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает разработчиков, производителей и специалистов газовой отрасли принять участие в выставке на льготных условиях.

В период с 1 по 4 октября 2019 года на площадке выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» в городе Санкт-Петербурге состоится 23-я Международная специализированная выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Выставка традиционно пройдет в рамках Петербургского международного газового форума.

Отметим, что выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и сопровождающая её деловая программа уже много лет собирает на одной площадке ведущие компании энергетической и газовой отраслей, представляющие лучшие инновационные разработки. Так, в 2018 году на выставочной площади 13 000 кв. м. свою продукцию представили около 300 компаний из 15 стран мира. Ежегодно по итогам выставки участники заключают сотни договоров и соглашений, обсуждают новые методы оптимизации производства газового оборудования, возможные способы решения актуальных проблем отрасли.

«Центр экспорта является структурным подразделением Агентства развития и инвестиций. В рамках государственной программы поддержки компаний-экспортёров Центр содействует субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в международных выставочных мероприятиях, бизнес-миссиях, а также проводит обучающие экспортные семинары на бесплатной основе, - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун. – Для организации участия в выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» Центр оплатит аренду коллективного стенда и регистрационный взнос за каждого экспонента, обеспечит разработку информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки. Уверен, что эта выставка принесет положительные результаты отдельным компаниям и отрасли в целом».

Омские предприятия несут затраты по проезду и проживанию своих представителей, по распечатке информационно-презентационных материалов, по доставке выставочных образцов.

На выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» предприниматели смогут обсудить новейшие разработки в области строительства, эксплуатации, реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления, которые появились на рынке газового оборудования, а также расширить клиентскую базу и повысить продажи.

Прием заявок продлится до 30 августа 2019 года включительно. Количество участников в выставке ограничено. Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.