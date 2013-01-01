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Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места

Окт 11
Курская область Центральный федеральный округ
Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места

Это – данные за 9 месяцев 2018 года, а всего в текущем году планируется организовать занятость 3,8 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого комитет по труду и занятости населения Курской области заключил договоры с 182 предприятиями и организациями региона. Работа ведется в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Курской области».
- Временная работа для подростков – это не только возможностьв свободное от учебы время получить трудовые навыки на производстве, но и опыт общения в трудовом коллективе, возможности профессиональной ориентации, что, безусловно, поможет при выборе будущей профессии, - рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина.

В приоритете – подбор вакансий для сирот, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из неполных и многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Для решения вопросов трудоустройства подростков служба занятости региона укрепляет и развивает сотрудничество с городскими и районными отделами образования, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел, центрами социальной помощи семье и детям, межшкольными учебными комбинатами, центрами социальной поддержки молодежи, молодежными биржами.

Получить информацию об имеющихся рабочих местах подростки могут на специализированных ярмарках вакансий. В 2018 году их было проведено 34. Информация о возможностях трудоустройства размещена на официальном сайте - http://trud46.ru/services/description/4ca11fde-18db-4b1b-83bb-15251e276ed7/.



 
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