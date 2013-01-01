Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»



По данным статистического сервиса одной из самых популярных поисковых систем, в последнее время наблюдается тенденция по увеличению числа поисковых запросов на тему переобучения женщин, находящихся в декретном отпуске.

Молодые мамы не желают терять имеющуюся квалификацию либо с появлением малыша готовы получить новую профессию, чтобы безболезненно совмещать материнство и личную востребованность на рынке труда.

Женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, могут бесплатно пройти курсы профессионального переобучения. Они проходят в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Для того, чтобы получить новую профессию или повысить имеющуюся квалификацию, женщина может обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. Профориентацию проведут в любом центре по всей Удмуртии. Помогут освоить любую востребованную на рынке труда: от парикмахера до оператора станков с ЧПУ.

Условия участия простые: если ребёнку больше двух месяцев и меньше трёх лет и мама находится в отпуске по уходу за ребенком. Обучение проходит бесплатно. При необходимости получения медицинской справки, например, повару или мастеру по маникюру, все расходы на себя возьмёт служба занятости. Курсы длятся от двух недель до шести месяцев в зависимости от профессии. Наибольшее внимание уделяется практике. Это порядка 60 процентов от общего времени обучения. Чаще всего женщины выбирают такие профессии как парикмахер, повар, швея, бухгалтер, мастер по маникюру. Рабочие профессии остаются самыми необходимыми в республике. Их доля составляет 64% от общего количества вакансий. Востребованными являются повара, швеи, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

По состоянию на 1 июля 2019 года, по направлению центров занятости населения Удмуртской Республики к обучению приступили 126 женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трех лет. В 2019 году из республиканского бюджета на профобучение матерей направлено 1,7 млн. рублей. Со следующего года программа на 95% будет финансироваться из федерального бюджета и 5% - из бюджета республики. За время реализации нацпроекта в Республике обучение пройдут более трёх тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.