Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области принято решение о подготовке и реализации в 2019–2021 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных средств в строительство детской поликлиники в г. Ливны в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся в государственной собственности области.

Заказчиком-застройщиком выступит КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Мощность объекта - 230 посещений в смену.

Предварительная стоимость строительства – 209,4 млн рублей, в том числе проектные и изыскательские работы – 6,5 млн рублей.

Бюджетные инвестиции будут выделяться с 2019 года. Средства федерального бюджета запланированы в объеме 199 млн рублей, областного бюджета - 10,5 млн рублей.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.