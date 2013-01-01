Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан



Деловой визит направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества.

В период с 3 по 7 сентября 2018 года омские предприниматели примут участие в поездке в г. Астану и г. Караганду (Республика Казахстан). Визит омской делегации организует Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

Целью бизнес-миссии является установление сотрудничества с предприятиями Казахстана для осуществления экспортных поставок из Омской области. В состав делегации вошли омские компании различных сфер деятельности: производство трубопроводной арматуры, электронных компонентов для промышленных компаний, химической, легкой промышленности, производство дверей, фармацевтическая деятельность.

Как отметили в Центре поддержки экспорта Омской области, во время делового визита состоится контактно-кооперационная биржа омского бизнес-сообщества с представителями деловых кругов Республики Казахстан. Также запланированы индивидуальные бизнес-встречи с посещением предприятий в г. Астана и г. Караганда.

Напомним, что Республика Казахстан традиционно занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров Омского региона. Доля внешнеторгового оборота Казахстана за первое полугодие 2018 года составила 23,3%, при этом отмечают положительное сальдо внешнеторгового баланса экспорта из Омской области. Из Омской области в Казахстан экспортируются различные товарные позиции: молочная продукция, злаки, натуральный мед, яйца птиц, мясная и рыбная продукция, мука, пластмассы и изделия из них, древесина, древесный уголь, бумага, картон, стекло и промышленное оборудование.

«Результатом поддержки омских предпринимателей Центром в 2017 году стало заключение 19 экспортных контрактов на общую сумму свыше 24 млн. рублей. В ходе бизнес-миссии в Республику Казахстан Центр поддержки экспорта Омской области обеспечит поиск и подбор деловых партнеров, организацию и проведение бизнес-переговоров, трансфер в г. Астане и г. Караганде, а также разработку презентационных материалов для участников бизнес-миссии», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

С планом деловых миссий и выставочными мероприятиями Центра поддержки экспорта Омской области можно ознакомиться на официальном сайте - http://ved55.ru/