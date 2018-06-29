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БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

Ноя 6
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

Просим Вас принять участие в ежегодном анкетном опросе ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» - независимом анонимном исследовании бизнеса с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России.
Данный опрос проводится ТПП РФ в седьмой раз, в прошлые годы участие приняли более 150 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны (подробнее на сайте: http://ach.tpprf.ru/barometer/).

Проведение исследования «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» закреплено пунктом 36 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.

Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции будет проинформировано о полученных результатах для внесения корректировки в региональные антикоррупционные программы.

Результаты VII этапа будут презентованы 9 декабря 2019 года на Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

Анонимное анкетирование можно пройти по ссылке

https://biznes-barometr-korrupcii-7.testograf.ru/

в срок до 22 ноября 2019 года.

Более подробно о проекте «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» можно узнать в Департаменте партнерских отношений Вологодской ТПП по телефону: (8172) 72-46-87

Примите участие в анкетировании! Каждое высказанное мнение важно!



 
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