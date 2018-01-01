Бесплатный Wi-Fi появится в 2019 году в поездах «Ласточка» Великий Новгород – Санкт Петербург

Соответствующая договоренность достигнута между министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и ОАО «Российские железные дороги».

«Неоднократно пассажиры «Ласточки» обращались к нам с просьбой обеспечить в поезде беспроводной интернет. Мы договорились с коллегами из «РЖД» о внедрении Wi-Fi. Планируется, что он появится в «Ласточке» в первом квартале 2019 года», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Артем Мирон.

Напомним, результатом сотрудничества между правительством региона и компанией также стало обновление подвижного состава поезда Великий Новгород – Москва, проведение работ по благоустройству станций Батецкая, Парфино и Сольцы и ремонт железнодорожного вокзала в Чудово. В текущем году, в рамках взаимодействия между правительством Новгородской области и компанией «Российские железные дороги» будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту Великий Новгород – Нижний Новгород. Также поезд Санкт-Петербург – Калининград теперь будет следовать через Великий Новгород. В 2019 году запланирован запуск «Ласточки» по маршруту Великий Новгород – Псков. Предполагается открыть новые пригородные железнодорожные маршруты.

© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.