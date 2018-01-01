Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 НОЯ, 13:24 МСК
USD (ЦБ)    65,6664
EUR (ЦБ)    74,9385

23 НОЯ, 13:24 МСК
USD (ЦБ)    65,6664
EUR (ЦБ)    74,9385

Бесплатный Wi-Fi появится в 2019 году в поездах «Ласточка» Великий Новгород – Санкт Петербург

Ноя 23
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
Бесплатный Wi-Fi появится в 2019 году в поездах «Ласточка» Великий Новгород – Санкт Петербург
Соответствующая договоренность достигнута между министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и ОАО «Российские железные дороги».

«Неоднократно пассажиры «Ласточки» обращались к нам с просьбой обеспечить в поезде беспроводной интернет. Мы договорились с коллегами из «РЖД» о внедрении Wi-Fi. Планируется, что он появится в «Ласточке» в первом квартале 2019 года», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Артем Мирон.

Напомним, результатом сотрудничества между правительством региона и компанией также стало обновление подвижного состава поезда Великий Новгород – Москва, проведение работ по благоустройству станций Батецкая, Парфино и Сольцы и ремонт железнодорожного вокзала в Чудово. В текущем году, в рамках взаимодействия между правительством Новгородской области и компанией «Российские железные дороги» будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту Великий Новгород – Нижний Новгород. Также поезд Санкт-Петербург – Калининград теперь будет следовать через Великий Новгород. В 2019 году запланирован запуск «Ласточки» по маршруту Великий Новгород – Псков. Предполагается открыть новые пригородные железнодорожные маршруты.

© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Новгородская область:
23 Ноя:
23 Ноя:
22 Ноя:
Северо-Западный федеральный округ:
13 Ноя:
13 Ноя:
8 Ноя:
РОССИЯ:
22 Ноя:
22 Ноя:
22 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 3

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

Узнай, страна

В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа

В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа

Бесплатный Wi-Fi появится в 2019 году в поездах «Ласточка» Великий Новгород – Санкт Петербург

Бесплатный Wi-Fi появится в 2019 году в поездах «Ласточка» Великий Новгород – Санкт Петербург

Новым мэром Великого Новгорода стал менеджер «Акрона» Сергей Бусурин

Новым мэром Великого Новгорода стал менеджер «Акрона» Сергей Бусурин

Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»

Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»

Новости СМИ

Новости дня

13:16 В России могут измениться пешеходные переходы В России могут измениться пешеходные переходы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
12:44 Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола
12:14 Обнародовано фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова Обнародовано фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова Видео
11:24 Смертники напали на консульство Китая в Пакистане Смертники напали на консульство Китая в Пакистане
10:49 Отозвана лицензия у «Русского ипотечного банка» Отозвана лицензия у «Русского ипотечного банка»
10:09 В следующем году власти Москвы планируют потратить на разгон облаков 410 млн рублей В следующем году власти Москвы планируют потратить на разгон облаков 410 млн рублей
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
09:41 Центробанк отозвал лицензию у банка «Первомайский» Центробанк отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Узнай, страна!

11:37 В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
22 НОЯ, 17:19 Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири» Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»
22 НОЯ, 15:10 В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов
22 НОЯ, 14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
22 НОЯ, 13:35 В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона» В Краснодаре ввели в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Восточная Промзона»
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
22 НОЯ, 09:29 В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи
19 НОЯ, 10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter