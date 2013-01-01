Бельгийские бизнесмены распробовали тюменский пломбир



По итогам визита в Тюмень бельгийских дипломатов и бизнесменов 30 марта подписано соглашение о сотрудничестве между Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России и Торгово-промышленной палатой Тюменской области

С некоторыми бельгийскими компаниями тюменцы ранее уже вели переговоры о сотрудничестве . Например, с многопрофильной химической компанией Solvay , с компанией Schneider Electric — ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства.

Теперь они сами прилетели в Тюмень, чтобы поближе познакомиться предприятиями и инфраструктурой региона, побывать в индустриальных парках. В одном из этих парков бельгийцев угостили пломбиром местного производства.

Вкус сибирского мороженого, а также первоклассные дороги и аэропорты, близость университетов и система сопровождения инвесторов по принципу «одного окна» особенно сильно впечатлили первого вице-президента Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, президента компании Schneider Electric в России и СНГ Йохана Вандерплаетсе.

На официальной встрече в администрации региона он отметил, что Тюменская область сильна не только нефтегазовой отраслью, но и множеством интересных проектов в других сферах.

«Мы прекрасно понимаем, что Россия — это не только Москва, и у любой иностранной компании есть огромные возможности по развитию своего бизнеса в российских регионах, а Тюмень — одна из наиболее динамично развивающихся территорий. Для успешного бизнеса важны три аспекта: это инфраструктура, поддержка руководства территории и квалифицированные кадры. Все это есть в Тюменской области, - подчеркнул Йохан Вандерплаетсе.

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков предложил бельгийским и люксембургским предпринимателям несколько перспективных направлений совместной деятельности —развитие логистических центров, судостроение, производство шоколада, сыров и строительство теплиц, в которых можно выращивать цветы для продажи на внутрироссийский рынок.

Тюменская область, Уральский федеральный округ