Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АПР, 06:22 МСК
USD (ЦБ)    57,7646
EUR (ЦБ)    70,9580
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Бельгийские бизнесмены распробовали тюменский пломбир

Мар 30
Москва Центральный федеральный округ
Бельгийские бизнесмены распробовали тюменский пломбир

По итогам визита в Тюмень бельгийских дипломатов и бизнесменов 30 марта подписано соглашение о сотрудничестве между Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России и Торгово-промышленной палатой Тюменской области
С некоторыми бельгийскими компаниями тюменцы ранее уже вели переговоры о сотрудничестве . Например, с многопрофильной химической компанией Solvay , с компанией Schneider Electric — ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства.

Теперь они сами прилетели в Тюмень, чтобы поближе познакомиться предприятиями и инфраструктурой региона, побывать в индустриальных парках. В одном из этих парков бельгийцев угостили пломбиром местного производства.

Вкус сибирского мороженого, а также первоклассные дороги и аэропорты, близость университетов и система сопровождения инвесторов по принципу «одного окна» особенно сильно впечатлили первого вице-президента Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России, президента компании Schneider Electric в России и СНГ Йохана Вандерплаетсе.

На официальной встрече в администрации региона он отметил, что Тюменская область сильна не только нефтегазовой отраслью, но и множеством интересных проектов в других сферах.

«Мы прекрасно понимаем, что Россия — это не только Москва, и у любой иностранной компании есть огромные возможности по развитию своего бизнеса в российских регионах, а Тюмень — одна из наиболее динамично развивающихся территорий. Для успешного бизнеса важны три аспекта: это инфраструктура, поддержка руководства территории и квалифицированные кадры. Все это есть в Тюменской области, - подчеркнул Йохан Вандерплаетсе.

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков предложил бельгийским и люксембургским предпринимателям несколько перспективных направлений совместной деятельности —развитие логистических центров, судостроение, производство шоколада, сыров и строительство теплиц, в которых можно выращивать цветы для продажи на внутрироссийский рынок.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Апр:
4 Апр:
4 Апр:
Центральный федеральный округ:
4 Апр:
4 Апр:
4 Апр:
РОССИЯ:
4 Апр:
4 Апр:
4 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Разобраться с огненной западней. Путин потребовал отработать все версии пожара в Кемерово

Разобраться с огненной западней. Путин потребовал отработать все версии пожара в Кемерово
События и факты 1

Узнай, страна

Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами

Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами

Резиденты Свободного порта Владивосток модернизируют колхозы и строят жилье

Резиденты Свободного порта Владивосток модернизируют колхозы и строят жилье

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

06:15 Главы МИД России и Китая сегодня проведут переговоры и обсудят подготовку к визиту Путина в КНР Главы МИД России и Китая сегодня проведут переговоры и обсудят подготовку к визиту Путина в КНР
Безродный «Новичок», ответы ОЗХО и реакция Кремля. Что сейчас происходит в «деле Скрипаля»
Безродный «Новичок», ответы ОЗХО и реакция Кремля. Что сейчас происходит в «деле Скрипаля»
05:51 На западный берег Новой Зеландии выбросились дельфины На западный берег Новой Зеландии выбросились дельфины
05:31 С лета 2017 года в Польше уничтожили около 23 памятников советским воинам-освободителям С лета 2017 года в Польше уничтожили около 23 памятников советским воинам-освободителям

Узнай страна!

02:34 Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами
Ушел, но остался. Народный депутат Тулеев может стать председателем облсовета
Ушел, но остался. Народный депутат Тулеев может стать председателем облсовета
04 АПР, 18:25 Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
04 АПР, 10:08 Александр Бурков побывал в центре создания цифровых технологий Александр Бурков побывал в центре создания цифровых технологий
02 АПР, 17:44 За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter