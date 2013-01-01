Башкирии открыли крупнейший в регионе мусоросортировочный комплекс



В Ишимбайском районе Республики Бакортостан 16 мая состоялось официальное открытие самого крупного в регионе мусоросортировочного комплекса «Эко-Сити». В строительсто вложено 600 млн рублей инвестиций.

Пущенный в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс уже готов принимать до 200 тысяч тонн отходов в год. Сюда поступают твердые коммунальные из городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават и прилегающих районов.

На въезде в сортировочный комплекс установлен весовой контроль для точного определения количества ввозимых отходов. Мусор сортируется на двух линиях. Из общей массы извлекаются более 30 полезных фракций: основные — это пластик, полиэтилен, картон, стекло. Вторсырьё направляется на перерабатывающие заводы. Несортируемый мусор прессуется на высокотехнологичном оборудовании плотностью тысяча килограммов на кубометр. Крупногабаритные отходы измельчают на мобильном шредере.

Таким образом, технологии, используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объём отходов, размещаемых на полигоне.

Кроме этого, сегодня здесь впервые запустили установку по сепарированию органических отходов, которые составляют почти половину всех выбрасываемых ТКО. Валковой сепаратор установлен в начале сортировочной линии. Уже на первом этапе сортировки он методом механического обработки отбирает из поступаемых отходов органику — пищевой и растительный мусор, а полезные отходы, подлежащие ручной сортировке подает на сортировочный конвейер.

В будущем из органики планируют производить компост.В настоящее время на территории комплекса проектируется земельный участок для строительства цеха по компостированию отходов. Благодаря этому процессу до 30% от общего объема отходов будет превращаться в компост, который может быть использован для рекультивации полигонов, для обсыпки и строительства дорог и т.д.

Республики Бакортостан