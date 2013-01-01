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В Бахрейне открылась выставка российских товаров и услуг

Ноя 26
ТПП РФ
В Бахрейне открылась выставка российских товаров и услуг

В г. Манама, Королевство Бахрейн, открылась выставка российских товаров и услуг на площадке Торгово-промышленной палаты Бахрейна.
В столице Королевства Бахрейн (Манаме) 25 ноября 2019 года, начала работу Международная выставка российских товаров и услуг «Made in Russia». Выставка проводится в рамках генерального международного проекта Совета муфтиев России «Moscow Halal Expo» и является результатом плодотворного сотрудничества Совета муфтиев России и Российско-Бахрейнского Делового Совета. Проект реализовывается при активной поддержке Торгово-промышленных палат России и Бахрейна. В выставке принимают участие более 30 российских компаний, представляющих различные сферы производства и услуг и работающие в области высоких технологий, инновационного оборудования, IT решений, медицины, пищевой, текстильной промышленности и др. В программе мероприятия также запланировано проведение круглых столов и бизнес-встреч в формате B2B.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Председатель Высшего Исламского Совета Королевства Бахрейна Шейх Абдурахман бин Рашид Аль Халифа, Губернатор Манамы Шейх Хишам бин Абдурахман Аль Халифа, Председатель ТПП Бахрейна Шейх Самир Насс,

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Байхрейн Игорь Кремнев, Посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль-Саати, представители крупных российских компаний, бизнес-структур и государственных ведомств Арабского Залива, отвечающих за торгово-экономическую политику.

В ходе торжественной церемонии открытия к гостям и участникам выставки обратился Председатель ТПП Бахрейна Самир Насс. Он отметил, что руководство и деловое сообщество Бахрейна всецело приветствует открытие российской выставки, которая, несомненно, послужит укреплению и развитию торгово-экономических отношений России с Бахрейном и ближневосточным регионом в целом. Помимо этого, Глава ТПП Бахрейна поблагодарил организаторов выставки за реализацию столь полезного для обоих государств проекта.

Далее с речью выступил первый зампред СМР Рушан Аббясов. Рушан хазрат передал присутствующим слова приветствия и пожелания успешной работы от Председателя Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина и поприветствовал от себя лично. Обращаясь к гостям и участникам Международной выставки, Рушан Аббясов отметил, что Королевство Бахрейн является активным участником мировой экономики и финансовым центром не только регионального, но и мирового значения, что обусловлено не только географическим положением, но и эффективной политикой королевства. Поэтому, неслучайно Бахрейн иногда называют «воротами в Залив». Этот факт дает представителям делового сообщества широкую возможность для развития и продвижения своего бизнеса в динамично развивающимся регионе Залива.

«Убежден, что проводимая Международная выставка российских товаров и услуг послужит отличной площадкой для построения долгосрочных и надежных взаимовыгодных партнерских отношений между бизнес-сообществами России и Бахрейна», - отметил Первый зампред СМР.

Завершая выступление, Рушан Аббясов подчеркнул, что основополагающую роль в укреплении и развитии плодотворного сотрудничества двух государства играют высокие взаимоотношения, сложившиеся между Президентом России Владимиром Путиным и Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.

В рамках торжественной части к участникам выставки обратился Исполнительный директор РБДС Камо Баблоян, который передал слова приветствия от Вице-президента ТПП России, Председателя Российско-Бахрейнского Делового Совета Владимира Дмитриева и отметил, что российская выставка направлена на содействие развитию и укреплению деловых, торгово-экономических отношений между Российской Федерацией, Королевством Бахрейн и другими арабскими государствами Персидского залива в целом, а также дает возможность ознакомиться с уникальной российской продукцией и услугами.

Торжественную часть выставки завершил показ модной одежды для детей от известного во всем мире российского кутюрье Вячеслава Зайцева. После чего уважаемые гости обошли всех экспонентов, познакомившись с продукцией и услугами российских компаний.

26 Ноя 2019, ТПП РФ


 
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