Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов
Сен 27
Свой автопарк обновят перпевозчики, которые обслуживают более 80 процентов городских автобусных маршрутов в Казани и перевозят 147 млн пассажиров в год.
Всего до конца года на улицы столицы Татарстана выйдут 104 экологичных автобуса. Перевозчики Казани закупают 82 низкопольных машины большой вместимости марки «НефАЗ 5299-40-57» и 22 низкопольных автобуса средней вместимости марки «Lotos-206», которые работают на компримированном природном газе.
Техника приобретается в рамках государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».
Из республиканского бюджета выделена субсидия в сумме 290 млн рублей. Софинансирование составляет 3 млн на приобретение одного «Нефаза» и 2 млн рублей на покупку «Лотоса». Эти средства использованы в качестве первоначального взноса при закупке автобусов в лизинг.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
27 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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