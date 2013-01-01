Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов



Свой автопарк обновят перпевозчики, которые обслуживают более 80 процентов городских автобусных маршрутов в Казани и перевозят 147 млн пассажиров в год.

Всего до конца года на улицы столицы Татарстана выйдут 104 экологичных автобуса. Перевозчики Казани закупают 82 низкопольных машины большой вместимости марки «НефАЗ 5299-40-57» и 22 низкопольных автобуса средней вместимости марки «Lotos-206», которые работают на компримированном природном газе.

Техника приобретается в рамках государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».

Из республиканского бюджета выделена субсидия в сумме 290 млн рублей. Софинансирование составляет 3 млн на приобретение одного «Нефаза» и 2 млн рублей на покупку «Лотоса». Эти средства использованы в качестве первоначального взноса при закупке автобусов в лизинг.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ