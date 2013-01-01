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Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов

Сен 27
Москва Центральный федеральный округ
Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов

Свой автопарк обновят перпевозчики, которые обслуживают более 80 процентов городских автобусных маршрутов в Казани и перевозят 147 млн пассажиров в год.
Всего до конца года на улицы столицы Татарстана выйдут 104 экологичных автобуса. Перевозчики Казани закупают 82 низкопольных машины большой вместимости марки «НефАЗ 5299-40-57» и 22 низкопольных автобуса средней вместимости марки «Lotos-206», которые работают на компримированном природном газе.

Техника приобретается в рамках государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».

Из республиканского бюджета выделена субсидия в сумме 290 млн рублей. Софинансирование составляет 3 млн на приобретение одного «Нефаза» и 2 млн рублей на покупку «Лотоса». Эти средства использованы в качестве первоначального взноса при закупке автобусов в лизинг.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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