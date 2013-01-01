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Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса

Дек 7
Омская область Сибирский федеральный округ
Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса

5 марта 2019 года в областном Конгресс-холле состоится новый мастер-класс от известного бизнес-спикера № 1 в России Максима Батырева - «Управление сложными подчиненными».
5 марта 2019 года в областном Конгресс-холле состоится новый мастер-класс от известного бизнес-спикера № 1 в России Максима Батырева - «Управление сложными подчиненными».

Новый мастер-класс от Максима Батырева – это квинтэссенция пятнадцатилетнего личного опыта управления разными сотрудниками, а также опыт клиентов и партнёров из разных сфер деятельности.

«Под «Сложными подчинёнными» понимается модель взаимодействия, когда общие инструменты контроля и мотивации либо игнорируются, либо вызывают агрессию. Конечно, можно увольнять каждого «сложного» подчинённого, но ведь, миссия управленца в том и состоит, чтобы находить подход к людям и идти на проблему, а не убегать или избавляться от неё», - отмечает бизнес-спикер Максим Батырев.

Мастер-класс идеально подходит для тех, кто хочет узнать, что делать с проблемными сотрудниками; Как эффективно управлять сложными подчинёнными; Как не потерять ценные кадры и предотвратить развал команды; Как диагностировать проблемы с персоналом на ранних стадиях и в каких случаях руководителю нужно работать над собой, а не воспитывать сотрудников.

В рамках мастер-класса Максим Батырев расскажет о самых животрепещущих и острых аспектах управления персоналом. Участники мероприятия смогут «прокачать» свои управленческие навыки и разберут более 20 типажей сложных подчинённых. Каждый получит мощные инструменты управления для создания своей команды мечты.

Отметим, что на данный момент действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРИ РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ. Более подробная информация по приобретению билетов по телефону: +7(383)277-87-20 и на сайте - МАКСИМБАТЫРЕВ.РФ



 
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