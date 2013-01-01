Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер



В Астрахани полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в режиме видеоконференции провёл совещание по обеспечению усиления мер пожарной безопасности в Южном федеральном округе. Главы субъектов федерации, входящих в округ, рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в регионе. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил эффективность работы созданных оперативных групп и предложил на законодательном уровне усилить ответственность за поджоги.

Владимир Устинов отметил, что ситуация с пожарной безопасностью в Южном федеральном округе остается крайне напряженной, особенно – на Кубани, в Адыгее, Ростовской области и Крыму. Наиболее серьезную проблему в ЮФО представляют ландшафтные и лесные пожары, которые также имели место в Астраханской и Волгоградской областях.

В Астраханской области действует межведомственный оперативный штаб по профилактике, предупреждению и недопущению природных пожаров в дельте Волги. В его задачу входит также установление причин и условий, способствующих возникновению пожаров, установлению виновных лиц.

Одновременно в каждом районе Астраханской области созданы и приступили к работе оперативные группы. В их состав вошли представители МЧС, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, участковые инспекторы полиции, руководители органов местного самоуправления, добровольцы, казаки, представители общественности. Глава области отметил, что будет значительно усилена ответственность руководителей органов муниципальной власти за работу по обеспечению пожарной безопасности.

«Наша задача сегодня – максимально владеть обстановкой для того, чтобы предотвращать пожары», - подчеркнул Игорь Бабушкин, отметив, что часто источниками возгораний становятся поджоги. Глава области считает целесообразным усиление на законодательном уровне ответственности лиц, виновных в умышленных возгораниях.

«Сегодня отсутствие методики исчисления размеров вреда от пожаров не позволяет правоохранительным органам принимать эффективные меры уголовного преследования, оценить ущерб от поджогов», - отметил Игорь Бабушкин.

Полпред Президента в ЮФО дал поручение ГУ МЧС России по Астраханской области подготовить заявку на приобретение специальной техники, необходимой для тушения природных пожаров.